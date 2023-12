Tortel se convierte en la primera comuna en contar con un Almacén Farmacéutico Municipal

Gracias a gestiones desarrolladas por Seremi de Salud, la Municipalidad de Tortel, el Gobierno Regional de Aysén y la Central Nacional de Abastecimiento del Ministerio de Salud, pobladores de esta comuna contarán con acceso a medicamentos de calidad y de bajo costo.

Tortel.- Momentos de gran alegría se vivieron en la austral comuna de Caleta Tortel donde se procedió a la inauguración del primer Almacén Farmacéutico Municipal de todo el territorio nacional, hito en materia de salud que para esta ocasión contó con la participación de la Subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli Iruretagoyena, el Director de la Central Nacional de Abastecimiento (CENABAST) del Ministerio de Salud, Jaime Espina Ampuero, además de autoridades regionales y vecinos de la comunidad.

Con la puesta en funcionamiento de este almacén, se da un paso importante en facilitar el acceso a medicamentos de calidad y a un bajo costo, como lo manifestó la Seremi de Salud Aysén, Carmen Monsalve Gómez, quien entregó más detalles acerca de la materialización de este proyecto. “Esta iniciativa nace para dar respuesta a una necesidad que tiene que ver con la ausencia de acceso a fármacos en cinco comunas de la región, y en articulación con la Central Nacional de Abastecimiento, el Alcalde de Tortel y el Gobierno Regional de Aysén – donde también estamos avanzando con las municipalidades de Ibáñez y Villa O”Higgins- hemos podido avanzar en el modelo de Almacén Farmacéutico que esta a una escala menor que una farmacia popular, pero que permite estar presente de una forma más rápida en los lugares más aislados, disminuyendo los costos para el bolsillo de las comunidades”.

De esta forma, tras cumplir con una serie de requerimientos sanitarios, la Seremi de Salud Aysén otorgó la resolución que autoriza el funcionamiento del primer Almacén Farmacéutico Municipal de la región, un hecho que fue destacado por el Alcalde de Caleta Tortel, Abel Becerra Vidal. “Hoy estamos muy contentos de poder acortar una brecha importante para que comunidades extremas como Tortel, tengan acceso a medicamentos de bajo costo, todos sabemos las condiciones geográficas que sufrimos en la región de Aysén, pero no por eso somos menos importantes que cualquier otro habitante de la región o del país que tiene acceso a estas prestaciones, las cuales hoy dejamos de extrañar, ya que hoy es una realidad donde la comunidad de Tortel tiene acceso a sus medicamentos y un bajo costo”.

En este contexto, es relevante destacar el trabajo intersectorial desarrollado en favor de los vecinos y vecinas de Caleta Tortel para que hoy se pueda contar con este almacén farmacéutico, donde junto a CENABAST se encuentra el Gobierno Regional de Aysén, que ha destinado recursos especiales para contar con los medicamentos básicos que aseguren su funcionamiento en esta primera etapa.

Alegría y satisfacción en la comunidad de Tortel, que se vio reflejada en las palabras de Carmen Rojas, pobladora de la localidad. “Nosotros estamos lejos de la civilización por lo que se nos hace muy pesado salir a comprar medicamentos, a parte de los que nos da la posta, también nos recetan otros remedios que tenemos que salir a comprarlos, y se nos hace muy caro salir de acá porque tenemos que pagar dos pasajes, más el hospedaje, entonces los remedios nos salen el triple, así que muy agradecida con esto”.

Otro aspecto importante a señalar es todo el trabajo de logística que realizará la Central Nacional de Abastecimiento (CENABAST) del Ministerio de Salud para mantener operativo este almacén, donde el director nacional, Jaime Espina Ampuero, junto con valorar la concreción de este proyecto, destacó el aporte del Gobierno Regional de Aysén. “Queremos que sea el primer hito histórico de resolver la brecha de acceso a medicamentos de la personas en comunas que hoy no tienen farmacia, que no tienen ninguna posibilidad de acceder a medicamentos en forma libre y con precios más baratos. Nosotros tenemos medicamentos a un precio de 5 a 10 veces más bajos que el comercio farmacéutico en general, por eso esperamos que este histórico para nosotros y el país, sea un hito que continúe en las comunas donde ocurre lo mismo que en Tortel, estamos contentos y felices de haber podido participar de este trabajo entre la Seremi de Salud Aysén, el Municipio y nosotros, que junto al Gobierno Regional, ayudó al financiamiento de este proyecto”.

Este Almacén Farmacéutico, que en Tortel recibirá el nombre de “Botica” por parte de su comunidad, funcionará en primera instancia con un total de 68 productos, detallados en 47 medicamentos (antihistamínicos, antihipertensivos, antibióticos, antiflamatorios e hipoglicemiantes, entre otros) y 21 artículos e insumos asociados a salud, lo que se traduce en un servicio de calidad y largamente anhelado por su comunidad, lo que demuestra los esfuerzos del Ministerio de Salud por seguir acercando sus prestaciones en los puntos más aislados del país, como lo expresó la Subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli Iruretagoyena. “Esto es un paso muy importante para la comunidad, porque previamente las personas que viven o visitaban Tortel tenían que desplazarse largas distancias para poder acceder a ciertos tipos de medicamentos, de manera que esta iniciativa logra así derribar barreras geográficas y económicas porque serán medicamentos a un bajo costo para cuidar los bolsillos de los vecinos y vecinas de esta comuna, siempre pensando en la forma de resguardar también su derecho a la salud”.

Cabe señalar que la Seremi de Salud y la Central de Abastecimientos del Sistema Nacional de Servicios de Salud (CENABAST), dependiente del Ministerio de Salud, han estado sosteniendo reuniones con la Asociación Regional de Municipalidades (AREMU) y el Gobierno Regional de Aysén, con el objetivo de generar las instancias que permitan la pronta implementación de esta iniciativa en otros puntos de la región.