EN AYSÉN: CONAF REITERA LLAMADO A LA PREVENCIÓN INCENDIOS FORESTALES

Coyhaique.- Desde que comenzó el periodo de mayor riesgo de ocurrencia de incendios forestales ya se han registrado 7 siniestros en la región de Aysén. Y si bien esto representa un 36% menos respecto de igual fecha del año pasado, hay que considerar que las condiciones atmosféricas del verano 2023-2024 serán cada día son más favorables para este tipo de emergencias.

En este sentido, la dirección regional de CONAF ha instruido un despliegue especial de sus brigadistas y equipos con la finalidad de promover y reforzar la prevención de eventuales emergencias producidas por el fuego.

Es así como este miércoles se llevó a cabo una intervención regional con despliegue de todas las brigadas y personal técnico de CONAF en puntos estratégicos desde la Junta, por el norte, hasta Cochrane, por el sur.

Al respecto, el director regional (i) de CONAF, Ronald Valenzuela, indicó que: “Hemos hecho todo lo necesario para estar preparados y enfrentar las emergencias que se pudieran producir esta temporada estival. Todas nuestras unidades terrestres tradicionales están 100% operativas e incluso hemos agregado una modalidad de cobertura nocturna que no teníamos para dar protección a la interfaz de Coyhaique. Pero además, por primera vez nuestra región cuenta con dos helicópteros para complementar el trabajo de nuestras brigadas institucionales, de las brigadas del Ejército, de Carabineros y Bomberos de Chile.”

En este mismo sentido, Ronald Valenzuela relevó las mejoras incorporadas gracias al aporte presupuestario extraordinario del Gobierno de un 47%, respecto del periodo anterior.

“Como Estado hemos aportado con financiamiento y equipos; sin embargo, creemos que se requiere de un complemento más importante para evitar incendios forestales, y ese es el compromiso y responsabilidad de todos los habitantes de la región de Aysén y de quienes nos visitan. Es muy importante en todo momento tener presente medidas de prevención para evitar incendios, como no lanzar fósforos o colillas de cigarros encendidas, no encender fuego al aire libre en lugares no habilitados, y tener siempre presente que si ven humo en zonas con vegetación deben llamar inmediatamente al #130”, indicó el director regional (i) de CONAF.

Cabe señalar que la Corporación Nacional Forestal mantiene un permanente y sólido programa de prevención de incendios forestales, expresado a través de una serie de acciones sistemáticas entre las que se encuentran la intervención regional de este miércoles.

“Como CONAF, queremos saludar fraternalmente a nuestra comunidad en estas Fiestas de Fin de Año, poniendo el énfasis en disfrutar el verano pero con responsabilidad y sin olvidar que el 99% de los incendios son responsabilidad humana, por lo que nuestras conductas definirán lo que ocurra durante este periodo en nuestra región. Prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo, y de todos nosotros depende que nuestra región esté libre de ellos”, concluyó el director.