Ante aumento de licencias médicas Servicio de Salud Aysén reactivó Comité Central de Ausentismo

Hasta noviembre de 2023 el promedio de días de ausencia por licencias médicas fue de 30 días por cada funcionario.

Coyhaique.- Este 2023 se registró un aumento de los días de ausencia por licencia médica curativa de las y los funcionarios del Servicio de Salud Aysén, alcanzando en promedio los 30,2 días, tres más que en igual periodo del año anterior.

En las reuniones sostenidas con la comunidad de diversas localidades de la región, han dejado de manifiesto que esta situación es una de las principales observaciones y demandas de las personas que se atienden en los establecimientos públicos de la red regional.

Por esta razón, pensando en la comunidad y en las y los funcionarios, el Servicio de Salud decidió reactivar el Comité Central de Ausentismo.

“Desde el punto de vista de las y los funcionarios es para ver las causales que están provocando estas licencias médicas y poder apoyarlos a través de la creación de planes de acción con los distintos establecimientos de nuestra Red que provoquen una disminución de las ausencias, ya que estas terminan mermando las atenciones, tanto en cantidad como en calidad, y nuestro objetivo es darle una mejor atención a nuestros usuarios”, indicó Juan Pablo Bravo Quintana, director del Servicio de Salud Aysén.

Principalmente el mayor número de licencias médicas curativas son cortas, no superando los 7 días, lo que imposibilita la posibilidad de encontrar reemplazos para estos breves periodos y los establecimientos de Puerto Aysén superan la media regional con más de 40 días de ausencia por funcionario.

Pero no todo es negativo, cabe destacar el trabajo de gestión desarrollado por el CESFAM Víctor Domingo Silva, logró disminuir considerablemente los días de ausencia por licencias médicas.

“Es el establecimiento que más se destacó durante el 2023, estuvieron constantemente reuniéndose y llevando a cabo las acciones establecidas por el Ministerio para disminuir el ausentismo y generaron una disminución de 7 a 8 días menos de ausencia por licencias médicas, así que desarrollaron un gran trabajo”, destacó Alejandro Arce, referente de Ausentismo del Servicio de Salud Aysén.

20 mil horas perdidas

Otro de los temas que preocupa cerrando este 2023 y que impacta negativamente en las prestaciones entregadas a la comunidad, son las inasistencias de las y los pacientes a sus controles y consultas. A modo de ejemplo entre junio y noviembre en la Atención Primaria de Coyhaique, cerca de 20 mil horas se perdieron por la no presentación de personas agendadas.

Desde el Servicio de Salud Aysén realizaron un llamado a las y los usuarios para hacer uso correcto de las atenciones y avisar de manera oportuna a su centro de salud si es que no podrá asistir para que de esta forma se pueda reasignar la hora a otras personas que la necesiten.