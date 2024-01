Confirman asignación directa de 237 subsidios para iniciar obras en terrenos de la Chacra G de Coyhaique

En una reunión realizada con participación de dirigentes y autoridades, la Seremi de Vivienda y Urbanismo, Paulina Ruz Delfín, confirmó que fueron aprobadas en el nivel central del Ministerio de Vivienda las asignaciones directas de subsidios que permitirán partir con la anhelada construcción de las obras de macro infraestructura y de las primeras 237 viviendas para cuatro comités habitacionales que tendrán sus soluciones en el terreno de 37,5 hectáreas, conocido como la “Chacra G” de Coyhaique.

Coyhaique.- Al entregar la buena noticia, la Seremi de Vivienda, Paulina Ruz, destacó el trabajo que se ha venido desarrollando con los diferentes actores, lo que permite cerrar el 2023 con este gran anuncio para nuestra comunidad. “Logramos la noticia histórica de contar con el financiamiento para iniciar la construcción de las primeras 237 viviendas del megaproyecto urbano habitacional conocido como Escuela Agrícola – Chacra G de Coyhaique, que va a beneficiar en un tiempo determinado a más de mil 200 familias. Es un proyecto que lleva más de 15 años en gestación y como Gobierno quisimos dar respuesta a estas familias a través del Plan de Emergencia Habitacional. Ello implica acelerar los tiempos, trabajar en conjunto con las entidades patrocinantes, con los dirigentes, con los socios, para poder garantizarles el derecho a la vivienda a quienes tanto lo necesitaban. Esto implica un financiamiento que sobrepasa los 31 mil millones de pesos, una cifra que también va a permitir construir viviendas de los más altos estándares no solo para estas familia, ya que además esto da continuidad al segundo gran proyecto que tenemos en Coyhaique, que es la Chacra G 2, donde contamos también con el compromiso y aporte de recursos desde el Minvu para licitar ya los estudios de mecánica de suelos, en un trabajo conjunto con los dirigentes, los socios y socias, y con un gran apoyo del Diputado René Alinco”, precisó.

En ese contexto, el Delegado Presidencial Regional, Rodrigo Araya, destacó la trascendencia del anuncio y las positivas proyecciones que trae para miles de familias ayseninas. “Este es el proyecto más grande en la historia de la región de tipo inmobiliario y la construcción de estas primeras 237 viviendas va a permitir que el resto se siga construyendo de una manera mucho más rápida. Pero yo diría que lo más destacable, lo más importante, es que nuestro presidente Gabriel Boric y el ministro Montes se comprometieron con este desarrollo y logramos destrabar un montón de problemas, situaciones, cambios metodológicos inclusive de cómo avanzar en el proyecto, que tenían esto entrampado desde hace muchos años. Y eso es un logro que se hizo porque a nivel central escucharon justamente las demandas de la comunidad y se les dio la importancia que corresponde. Yo creo que eso también habla de la descentralización y nos deja ver que tenemos por delante un escenario promisorio”, afirmó.

Por otra parte, el Diputado Miguel Angel Calisto expresó su satisfacción de ver como el esfuerzo de tantos años y de tantas familias efectivamente ha rendido sus frutos. “La verdad, muy contento con esta gran noticia del anuncio de los recursos con la firma de la resolución por parte del Ministro Montes para concretar la Chacra G. Esto va a permitir no solamente las 237 familias que van a tener sus viviendas y que van a empezar la construcción durante el año 2024, y la entrega durante el año 2025, sino que también es la apertura del sueño de muchas familias, mil 200 familias que proyectan sus viviendas y sus departamentos en la Chacra G. Agradecer a las actuales autoridades del Gobierno, al ministro Montes, y a todos los que han hecho posible que toda la fuerza se junte, se sume y se logre finalmente esta buena noticia”, manifestó.

Dirigentes

Tal como se explicó a los y las dirigentes, quizá uno de los logros más importantes es que en forma paralela a la construcción de las obras de macro infraestructura y tal como pedían las familias, se podrá partir también con la construcción de las primeras 237 viviendas para las familias de los comités Caminando por Coyhaique (66 integrantes), Ventisqueros (63), Adonay (48) y Chilcos de la Patagonia (60). Es por eso que, tras recibir oficialmente la confirmación de la noticia, las dirigentas de los comités favorecidos no ocultaron su alegría al sentir que están cada vez más cerca de su casa propia.

Así lo expresó Dorila Huichapani, presidenta del Comité Ventisquero, quien agradeció a sus socios y a todos los que los han apoyado a lo largo de los años. “La sensación es grandiosa, es una buena noticia, es un gran hito. Agradecer al gran equipo que está detrás en esto, ya que es mucho tiempo de cada uno, para llegar a esta gran noticia para los socios de todos los comités, no solamente de los cuatro que vienen primero, sino de todos. Es un gran megaproyecto. Aquí se rompió la cáscara, es la partida y ya después todo viene como de la mano, mucho más fácil, así que agradecer a todos, sobre todo a las entidades que se han unido en esta gran instancia, al equipo de trabajo detrás de la Seremi, ingenieros, todo. Al diputado Calisto, a mi comité, a los que están con nosotros, de verdad ha sido un placer recibir esta gran noticia”, señaló.

De igual forma, María Cárcamo, Presidenta del comité Adonay, dijo sentirse feliz por lo que se ha conseguido y sobre todo por la tranquilidad para las familias que representa. “En realidad este ha sido un día de mucha alegría, porque veníamos con un sueño roto muchas veces y hoy todo ha cambiado. Agradecer a las entidades patrocinantes Aes y Xinta, porque gracias a ellos también hoy hemos tenido esta noticia tan espectacular. Hay gente mayor que muchas veces ha dicho, no sé si voy a alcanzar a recibir mi vivienda antes que me vaya, porque lamentablemente ha sido angustiosa toda esta espera. Pero hoy día podemos decir con certeza que ya tenemos un documento donde nos van a hacer nuestras viviendas y se le agradece a todos en general, diputados, Seremi, equipo técnico, representantes del Gobierno, el ministro Montes que vino a hacer un compromiso con nosotros y está cumplido. Así que estamos muy agradecidos y que se concrete este sueño para todas las familias de Coyhaique”, manifestó.

También la dirigente del comité “Chilcos de la Patagonia”, Sandra Chávez, compartió su alegría y su optimismo en que desde ahora todo empezará a avanzar de forma más rápida y expedita. “Hoy es un día de mucha alegría, muy importante, porque hoy hay algo concreto. Ya son aproximadamente 20 años donde ha pasado mucha gente, mucho llanto, mucha pena, pero hoy es un día de alegría, de mucho gozo, donde las promesas sí se cumplieron. Hemos peleado mucho, estamos como en shock, porque estamos entre risa y llanto, pero realmente lo hemos logrado, porque ha sido muy duro, con mucho trabajo por parte de todos. Esto de verdad es la esperanza para muchas jefas de hogar, de repente las personas no lo dimensionan, pero son jefes de hogar que luchan todos los días por sus hijos y que hoy de verdad que se les soluciona, no sé, el 80% de su vida se soluciona con esto”, afirmó.

Finalmente, la Presidenta del Comité “Caminando por Coyhaique”, Sandy Riquelme, también expresó su alegría por este logro y su agradecimiento por el apoyo recibido. “Llevamos muchos años esperando un documento, en este caso fue una resolución donde se nos va a dar una solución para este anhelado sueño que hemos tenido hace tantos años. Así que hoy es un día muy importante. Junto con la Seremi estamos muy alegres por esta noticia y agradecer el trabajo que ha hecho ella, también el Ministro, porque cuando vino dejó un compromiso que se está cumpliendo. También agradecer al Director, al diputado, a las Entidades Patrocinantes que pudieron conversar y unirse para que esto salga lo más rápido posible. Así que, bueno, a toda mi gente que está esperando esta buena noticia para poder tener su vivienda”, concluyó.

De acuerdo con los trámites administrativos que ya se han empezado a realizar por parte de Serviu y de las Entidades Patrocinantes, se estima que dentro de los próximos tres meses se pueda comenzar con los movimientos de tierra y la construcción definitiva del esperado proyecto de la Chacra G de Coyhaique.