Establecen la pesquería a pequeña escala del recurso Puye para Puerto Raúl Marín Balmaceda

El hito se traduce como un reconocimiento histórico a esta actividad en beneficio económico de quienes la realizan.

Aysen.- En sesión ordinaria del Consejo Zonal de Pesca de Aysén, se aprobó de manera unánime el establecimiento de la pesquería a pequeña escala del recurso Puye para la localidad de Raúl Marín Balmaceda. Esta pesquería quedará enmarcada en la zona geográfica del área de conservación de múltiples usos AMCP-MU (Pitipalena-Añihue), generando acciones conjuntas entre el Ministerio de Medio Ambiente, Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, Instituto de Fomento Pesquero IFOP, FAO (GEF), Subsecretaria de Pesca y Acuicultura y la comunidad de Raúl Marín Balmaceda para establecer las medidas de manejo que garanticen el uso sostenible de esta actividad.

El Seremi de Economía; Felipe Rojas Pizarro relevó este importante hito que significará un notable aumento en la dinamización económica; “Esta es una gran noticia para la comunidad de Raúl Marín Balmaceda, ya que creará oportunidades en torno a la diversificación productiva, la que a su vez, generará una nueva alternativa económica para las y los habitantes de la localidad. Desde el punto de vista del turismo, el Puye es parte del patrimonio gastronómico de nuestro territorio, y enriquecerá la experiencia de visitantes y también para quienes habitamos Aysén.”

Y en relación al mundo gastronómico y el turismo, el nacionalmente reconocido Chef local Cristian Balboa se refirió a la gravitancia de este acontecimiento y mencionó que: “La magia gastronómica del Puye radica en que su origen es endémico. He conocido y consumido Puye desde muy pequeño y claramente hoy es uno de los productos premium que dan vida y realzan la cocina local. La gastronomía es un pilar fundamental del Turismo y productos como este son fundamentales. Es altamente positivo que su recolección se formalice y ordene con el fin de protegerlo, como así también para crear más alternativas laborales, pero también creo que hay que poner especial énfasis en que al momento de la comercialización, se garantice cierta cantidad para los cocineros locales, para que definitivamente se inserte en la gastronomia de nuestro territorio.”

Todo lo anterior quedó normado y regulado por parte de la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura, el día 22 de diciembre pasado, a través de la Res. Ex. 622/2023 que modificó la parte novena de la Resolución Exenta 3115/2013, que establece la nómina de pesquerías para todo el territorio nacional y la Res. Ex. 621/2023 que regula el arte de pesca que se utiliza en Raúl Marín Balmaceda.

El impacto que esta acción tendrá en la comunidad, fue abordado por Eli Ovalle; pescadora y recolectora de orilla, dedicada por más de 30 años al Puye, comentó muy emocionada que: “Para la nosotros es un inmenso logro ya que llevamos años trabajando y vendiendo a bajo valor por no estar declarado. Lo que significa que las familias que se dedican a esto, mejorarán su calidad de vida y sus ingresos. Estoy contenta, agradecida y feliz de que mi trabajo sea reconocido y mejor remunerado.”

Por su parte, el Seremi del Medioambiente; Yoal Díaz Reyes, puso sobre relieve la importancia de este acontecimiento, mencionando que: “El logro que alcanzamos en conjunto con Subpesca y el proyecto GEF de Gobernanza Marino Costera, viene a relevar la idiosincrasia de esta localidad, inserta en el área de conservación de múltiples usos. Como Ministerio estamos comprometidos en los procesos, normativa y capacidades que den cuenta del modelo de conservación y sustentabilidad de esta área.”

Finalmente, el Director Zonal de Pesca de la Región de Aysén; Manuel Pérez Montenegro señaló que: “Es una muy buena noticia para Puerto Raúl Marín Balmaceda, ya que beneficiará directamente a recolectoras y recolectores de orilla de la localidad. Destacar que este es un trabajo que se ha desarrollado durante largo tiempo y donde han participado diversas instituciones, todas trabajando en conjunto con los y las recolectoras de la localidad. Felicitar a la comunidad y hacer un llamado a estar pendientes, ya que prontamente Sernapesca emitirá una resolución y se realizará un llamado para la inscripción oficial en esta actividad, que a su vez es la primera pesquería que se entrega a recolectores de orilla en Chile, lo que la convierte en todo un hito nacional.”