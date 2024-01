Aysén: Estudiantes que obtienen altos puntajes en la PAES se reúnen con Alcalde Uribe

Del liceo Bicentenario San José, Santa Teresa y Colegio Kalem, fueron quienes superaron los 900 puntos en matemáticas, convirtiéndose algunos de ellos en puntaje regional.

Aysen.- Los recientes resultados de la PAES dejaron a muchos jóvenes la región con destacados puntajes, que les permitirán en su gran mayoría ingresar a la educación superior y estudiar las carreras para las cuales se han venido preparando.

En el caso de la comuna de Aysén, hubo puntajes destacados y sobre los 900 en el liceo San José U.R., en el liceo Santa Teresa de Los Andes y en el colegio Kalem. Algunos de ellos, fueron invitados por el Alcalde, Julio Uribe, a compartir un momento de camaradería.

Esta fue una valiosa instancia de dialogo y de recoger los importantes comentarios de la visión que poseen los jóvenes sobre el futuro de la comuna de Aysén.

“Un desayuno muy grato con quienes obtuvieron puntajes destacados en la PAES 2023. Creo que, es un acto más bien simbólico, porque sabemos que a muchos estudiantes les ha ido muy bien y han obtenido muy buenos resultados. Felicitar a todos y desearles lo mejor, desearles que sus postulaciones a las universidades sean en las que ellos quieren estar y que puedan tener el desarrollo que necesitamos para sus diferentes profesiones”, señaló el Alcalde de la comuna de Aysén, Julio Uribe.

En tanto, la directora del liceo San José U.R., Marcela Castro, relevó los logros obtenidos por los estudiantes de su establecimiento, entre ellos, Ignacio Uribe, quien fue puntaje regional en Matemáticas con 989. Además, agradeció la instancia propiciada por el Municipio. “Me parece que es un gesto que realmente hay que destacar, que se reconozca el esfuerzo de todos los niños que han rendido la PAES. Yo quiero también felicitar a todos los jóvenes, en especial a nuestros estudiantes, ex alumnos del liceo San José U.R., que hoy día tienen la posibilidad de postular, porque también son niños con capacidades, que yo creo que son destacadas”.

La directora del colegio Kalem, Marcela Jaramillo, se mostró agradecida de ser parte de una actividad convocada por el Municipio, donde se reconocen los logros de estudiantes de la comuna. “Nosotros agradecidos de la invitación que nos hace el señor Alcalde, don Julio Uribe, y orgullosos no solamente de los alumnos del colegio Kalem, sino que, de los alumnos en general de la comuna. Nosotros tenemos altas expectativas con nuestros alumnos, nuestros focos son ellos, así es que, orgullosos y agradecidos”.

Por su parte, el director del liceo Santa Teresa de Los Andes, Sebastián Steinmeyer, igualmente agradeció la actividad convocada por el Alcalde de la comuna, rescatando que los puntajes destacados de su establecimiento, “son estudiantes que vienen del primer ciclo básico, son aquellos estudiantes a los que les hemos enseñado a leer y escribir, que hoy nos enorgullecen demostrando los excelentes resultados. Cabe señalar que, Sofía, fue quien obtuvo el puntaje más alto de las mujeres que rindieron la PAES en la región de Aysén”.

Precisamente, Sofía Arce, valoró el gran apoyo familiar, del colegio, pero también remarcó que fue en gran parte su interés y empeño lo que le permitió obtener un alto puntaje en la PAES. “Estoy muy contenta porque yo estudie harto durante el año, pero tampoco esperaba que me hubiese ido así de bien, así es que, estoy muy feliz. Quiero estudiar medicina, yo quería que me vaya bien, así es que, estaba enfocada en eso, el colegio fue parte esencial, los profes siempre estuvieron preocupados de cómo nos iba, nos hacían ensayos, estaban muy pendientes, fue una parte importante para lograr los resultados. Dedicar este logro a mis papás, a mi familia, que siempre estuvieron conmigo, que siempre me apoyó”.

Daniel Marín, otro ex estudiante del colegio Santa Teresa, dijo que el compartir con la autoridad y otros jóvenes fue una muy buena instancia. Además, indicó que los primeros minutos que supo de su resultado en la PAES no lo había tomado muy en cuenta, sino que, hasta después de que lo comenzaron a llamar para felicitarlo, es ahí donde agradece el permanente apoyo de su familia, en especial de su madre y por supuesto de su liceo, señalando que estudiará para ser un futuro tecnólogo médico.

Ignacio Uribe, ex alumno del liceo San José U.R. al igual que Sofía y Daniel, obtuvo 989 puntos en la PAES de matemáticas. Esto le permite postular a la educación superior sin mayores inconvenientes, por ello, dio un importante significado al reconocimiento hecho por la Municipalidad de Aysén, “encuentro que es una buena oportunidad para dar a conocer a los estudiantes de la región y que se reconozca el hecho de que nosotros nos esforzamos para llevar estos resultados igual es algo positivo para la comuna y para la región. Estudié lo suficiente, el liceo me dio muchas oportunidades también para estudiar, aprender y obtener el resultado que saqué”.

Francisco Saavedra, ex alumno del colegio Kalem, mencionó que es muy rescatable un reconocimiento, como así mismo, aquellos que, con un saludo, destacan buenos resultados que evidencian años de esfuerzo. “Agradecido de la invitación, el reconocimiento también de algunas tías del colegio. Es muy importante que reconozcan un puntaje, porque eso reconoce también un esfuerzo de muchos años estudiando para la prueba, así es que, se agradece la invitación. Muchas gracias también a todos quienes han apoyado este proceso y para lograr este puntaje”.

Por último, Benjamín Gueicha, del colegio Kalem, agradeció la invitación a la actividad de camaradería y en cuanto a su desarrollo para obtener un elevado puntaje en la PAES, no pudo dejar de mencionar los dos años de pandemia, que, sin duda, perjudicaron en cierta medida los aprendizajes, pero, “la verdad desde el colegio, tercero y cuarto año medio, fue mucho el apoyo que nos dieron para nivelar los conocimientos que habíamos perdido. Ha sido un trabajo complicado, pero al final valió la pena”.

Los jóvenes que en esta oportunidad obtuvieron destacados puntajes en la PAES, enviaron un mensaje a sus compañeros que comienzan la enseñanza media, incluso a los más pequeños a, ser perseverantes, no abandonar los estudios, reforzar las materias que más les complican, no quedarse con las dudas, investigar y por sobre todo luchar por sus objetivos. Todo se puede lograr, principalmente con el interés propio, el apoyo familiar y el gran trabajo de los colegios donde estudian, remarcaron.