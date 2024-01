Niños y niñas de Junji aprenden cómo prevenir incendios forestales

Visitados por Forestín de Conaf Aysén, niños y niñas del jardín infantil “Arcoíris” de Coyhaique compartieron de una lúdica mañana con el coipo emblema y pudieron conocer más de protección de flora y fauna silvestre.

Coyhaique. – En el marco de la campaña encabezada por la vicepresidenta de Junji, Daniela Triviño, “Prevenir incendios es tarea de todos y todas” que tiene como norte reforzar el trabajo preventivo desde las comunidades educativas de la mano con la ciudadanía, y las redes locales, es que desde esa institución se han tomado medidas para resguardar que el alza de temperaturas no traiga consecuencias negativas para el ecosistema, a través de la educación ambiental desde primera infancia.

Para Daniela Molina directora del Jardín Infantil “Arcoíris” el trabajo de la Corporación Nacional Forestal en esta materia es muy positivo para los y las párvulos: “Agradecer la coordinación que se hace con Conaf, el que vengan a visitarnos sobre todo con un personaje tan importante como Forestín, genera en los niños y las niñas un proceso de aprendizaje que resulta mucho más significativo al poder tener la imagen del coipo que nos acompaña y nos va enseñando de qué manera podemos prevenir incendios forestales, y también el cuidado que necesitamos tener con los bosques, los ríos y von todo lo que nos rodea. Agradecer a Conaf la visita y nos den la posibilidad de entregar este tipo de orientaciones porque los niños y niñas vana replicarlos sí o sí con sus familias”.

Según la institución forestal, el 99,7% de los incendios forestales son producidos por personas de manera intencional o involuntaria. Por esto, se ha tornado relevante insistir en las comunidades educativas, así como en las familias algunas medidas preventivas como: no utilizar los entretechos para almacenar material didáctico, de aseo, textil, papelería, mobiliario, etc.; no acumular pallets, neumáticos, cartones y maderas; si hay maleza y escombros en el patio, coordinar su retiro; mantener las zonas de tránsito, seguridad y vías de evacuación, libres de obstáculos; tener a mano los números de emergencia de CONAF, Bomberos, Carabineros y PDI y no sobrecargar los enchufes, entre otros.

Por su parte el director regional de Junji, Juan Eduardo Lorca Valdivia destacó la importancia que tiene para institución la campaña: “De esta manera no sólo comprometemos a niños y niñas con la prevención de incendios forestales, sino que también comprometemos a las familias y a la comunidad educativa, generamos acciones importantísimas dentro del jardín y fuera, que nos permitan por una parte prevenir y por otra actuar de manera responsable y coordinada en este sentido”

De este mismo modo, al interior de la Junta Nacional de Jardines infantiles se han tomado diversas medidas para restringir la acumulación de desperdicios en el hogar y jardín infantil; mantener caminos, senderos y accesos limpios de malezas y desechos; evitar que las unidades educativas se transformen en centros de acopio de material; no manipular fuentes de calor cercanas a la vegetación; no usar herramientas que generen chispas; cuidar el uso de extintores; no lanzar fósforos ni colillas de cigarro; no dejar al alcance de niños y niñas fuego o fuentes de calor y evitar su uso en días de alta temperatura.

En línea con lo señalado por la autoridad, cabe destacar que desde el año 2021 la Junji desarrolla un trabajo articulado con Senapred, Conaf y Sernageomin para el análisis de diversos riesgos que puedan afectar a las unidades educativas; una importante alianza que ha permitido construir un visor de zonas para obtener información en tiempo real de las localidades en la que se emplazan jardines infantiles de la institución. De esta forma, se fortalecen las acciones de mitigación, prevención y coordinación con los equipos y direcciones regionales de la institución.