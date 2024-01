ENTREGAN TERRENO PARA CONSERVAR, CONSTRUIR OBRAS BÁSICAS Y PAVIMENTAR EL CAMINO CRUCE AERÓDROMO TENIENTE VIDAL-LAGO ATRAVESADO

El Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas, Patricio Sanhueza Ulloa acompañado de la Gobernadora Regional Andrea Macías Palma, el Delegado Presidencial Regional Rodrigo Araya Morales, el Alcalde de la comuna de Coyhaique Carlos Gatica Villegas, los Consejeros Regionales Marisol Martínez, Rocco Martiniello y Felipe Klein Vidal, el Director Regional de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas Renzo Sanders Cortés y equipo de Vialidad hicieron entrega de terreno a la empresa Constructora Flesan S.A. para dar inicio al contrato de conservación, ejecución de obras básicas y la pavimentación del camino X-608, cruce Aeródromo Teniente Vidal-Lago Atravesado.

Coyhaique.- Con un financiamiento de la Dirección Regional de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas que supera los 21 mil millones de pesos, y sus profesionales, técnicos y administrativos se aborda el mejoramiento de este camino, con obras que significaran importantes cambios en la transitabilidad por este sector, los que también servirán de apoyo a toda la comunidad en su diario vivir. En esta línea de acción, según lo establecido en el artículo 137 del Reglamento de Contrato de Obra Pública, el Inspector Fiscal del contrato que supervisará las obras, Álvaro Alarcón Mena, y el profesional residente de la obra en representación de la Empresa Constructora Flesan S.A. Rodolfo Yáñez Salgado, firmaron el Acta de entrega oficial del terreno en donde se emplazarán las obras, que la empresa tendrá la responsabilidad de llevar a buen término en un plazo de dos años para su ejecución.

Patricio Sanhueza en la ceremonia destacó que “el mandato del presidente Boric era el diálogo, y era más y mejor democracia y más y mejor democracia con las comunidades, así que agradezco la responsabilidad y la apertura al diálogo que tuvieron los dirigentes del Comité Pro Pavimento de Lago Atravesado y de las Juntas de Vecinos de Lago Atravesado, del Callejón Fournier, del sector Seis Lagunas y del Claro. Muchas gracias a todos ellos, por el trabajo que han realizado todos estos años, pero además por abrir puentes de diálogo para poder llegar con responsabilidad a dar cuenta a la comunidad. Hoy estamos planificando a diez y quince años más, con responsabilidad, porque estamos todos trabajando por el bienestar de nuestra región y de sus habitantes. Ya lo hemos anunciado, hoy no queremos llegar solamente hasta el kilómetro 10,2 Km de este camino, queremos llegar a Villa Lago Atravesado y ojalá hasta el puente Cea, así que vamos a tener que buscar formas alternativas para hacerlo. Agradecer también, a todo el equipo de la Dirección Regional de Vialidad que ha trabajado permanentemente para poder concretar este proyecto y avanzar en cada una de sus etapas”.

Por su parte, el Delegado Presidencial Regional Rodrigo Araya Morales manifestó “nosotros queremos como gobierno hacer todos los esfuerzos posibles para mejorar la conectividad, con todos los recursos que estamos invirtiendo que alcanzan los 21 mil millones en estas obras, y el esfuerzo que hicieron desde el Ministerio de Obras Públicas, liderado por el SEREMI Patricio Sanhueza, estuvo en esa línea”.

El proyecto en su totalidad considera realizar la conservación de este camino, generar las obras previas a la pavimentación, y pavimentar 10,2 km de esta Ruta; la instalación de luminaria en el sector de empalme al inicio de este camino, obras de saneamiento y señalización y aumentar el ancho de la vía para pasar de 4,3 a 6,6 metros en promedio a 9 metros promedio en los sectores posibles. “Todas estas obras entregarán a las personas usuarias mayor confort, mayor seguridad en la vía, mejor transitabilidad, así como también servirán de herramienta para impulsar mejores condiciones para el desarrollo del turismo, de la productividad local, dinamizar la economía en general y la economía familiar, en el marco de la Agenda de Reactivación Económica que el gobierno del presidente Gabriel Boric fomenta este 2024 para fortalecer los territorios y a las comunidades, con la entrega de obras y empleo que contribuyan a mejorar su bienestar y el de su núcleo familiar, porque atrás de cada trabajador y trabajadora están sus familias que también aportan al desarrollo y crecimiento de la región de Aysén y del país”, aseguró Sanhueza

De acuerdo a la proyección que ha realizado la Empresa Constructora Flesan S.A. se estima que en estos dos años de trabajos se generarán 550 empleos. Esteban Salgado, presidente ejecutivo de Grupo Flesan expresó: “Para nosotros es muy importante Aysén. Con Flesan llevamos más de 10 años trabajando acá y ya nos sentimos parte de la región, y una de las cosas más importantes para nosotros es la conectividad de la gente, que es un tema social fundamental, porque a veces no pueden salir de sus casas cuando hay nieve o si los caminos están cortados, ni siquiera pueden llevar a sus niños al colegio. Entonces, eso es parte de nuestra labor, de nuestro objetivo, sobre todo porque es una de las regiones más desafiantes de Chile. Como Grupo Flesan, estamos orgullosos de participar en Aysén para que la comunidad esté cada día más conectada”.

Para Hernán Mera, presidente de la Junta de Vecinos N°19, El Claro y secretario del Comité Pro Pavimento a Lago Atravesado estas obras son muy importantes: “Estamos hoy día en una instancia importantísima, en este sueño que vemos que poco a poco está por lograrse. Hay un plazo estimativo en el proyecto de dos años, pero por supuesto que hoy día es un momento de gran alegría para todos nosotros que hemos trabajado por muchos años en este sueño tan anhelado por nuestras comunidades. Esperamos de aquí a dos años estar presentes todavía, para compartir con la comunidad esta inmensa alegría del pavimento en el camino a Lago Atravesado”.

En tanto, para Melchor Cadagán, presidente de la Junta de Vecinos Lago Atravesado esto significa una mejor calidad de vida. “La verdad es que estamos muy contentos, porque este proyecto que viene ahora nos va a cambiar la calidad de vida para nosotros. Vamos a pasar por un buen camino, ya no se van a estropear los vehículos y a los vecinos que les llega mucha tierra eso también va a ser mucho mejor, porque podrán abrir una ventana y ventilar su casa, porque el tierral que usted ve, habiendo pavimento eso se va a quitar mucho. Así que agradecer, porque lo que estamos construyendo hoy día, es calidad de vida para todos los vecinos. Eso es lo más importante, calidad de vida para los vecinos”.