Posta de Melinka incrementa y fortalece sus atenciones gracias a conectividad digital Starlink

Autoridades sectoriales visitaron el establecimiento, donde además conocieron las nuevas obras ejecutadas los últimos meses.

Melinka.- Tras un vuelo de 45 minutos por las altas cumbres de la cordillera y el azul océano Pacífico, las autoridades del sector Salud arribaron a la localidad de Melinka, en pleno archipiélago de Las Guaitecas; para reunirse con la comunidad en el marco de un Gobierno en Terreno, pero también para conocer los avances en materia de infraestructura, recurso humano y conectividad digital.

“Para la comunidad de Guaitecas y usuarios del servicio de salud y la posta de Melinka el tener la conectividad de Starlink nos permite acortar la brecha de servicio o asistencia médica a nuestros pobladores, porque se puede hacer de forma telemática y no será necesario viajar para leer los resultados de exámenes, preguntas y respuestas de los profesionales respecto a dolencias de las personas”, señaló Pablo Soto, usuario de la Posta de Salud Rural de Melinka.

La tecnología de conectividad satelital es una plataforma que admite realizar atenciones a través de telemedicina, es decir, con profesionales médicos apostados en cualquier lugar del país y que a través de cámaras y en colaboración con personal del establecimiento, pueden realizar diagnósticos e indicar tratamientos.

“Hemos realizado distintas iniciativas, entre ellas el mejoramiento de la sala de estar, mejoramiento de una bodega y el proyecto de Starlink, de internet, que nos ha permitido prestar más de 500 atenciones en los meses de noviembre y diciembre de manera telemática, tanto sincrónica, como asincrónica. Esta estrategia la vamos a potenciar durante 2024 y la vamos a complementar con las atenciones clínicas y dar más resolutividad acá en Melinka”, informó Juan Pablo Bravo, director Servicio de Salud Aysén (SSA).

Además, se espera concretar un proyecto de los Fondos Regionales de Iniciativas Locales (FRIL) que significa aumentar en casi 100 metros cuadrados las actuales instalaciones de la posta. Esto nuevos espacios físicos se traducen en box de atención.

Lorena Guerrero, directora de Salud Rural del SSA, precisó por su parte que el segundo semestre de 2023 se aumentó la dotación médica para la posta, con un total de 5 médicos “y eso va a ayudar mucho en resolver las atenciones, tanto de morbilidad, como controles de crónicos. Los habitantes de Melinka entienden que los sistemas de telemedicina es un buen sistema que les permite estar en contacto con el médico de forma directa y eso ayuda a disminuir la demanda de horas médicas”, matizó.

También resaltó la construcción de una pequeña sala de espera que permite a las personas cobijarse del frío y la lluvia, sobre todo en invierno, y de una sala de climatización para almacenar fármacos e insumos, lo que permite contar con mayor stock de forma permanente.

En tanto Pablo Mardones, encargado Posta de Salud Rural de Melinka, agregó que “este sistema Starlink es muy importante para nuestra posta. Este internet satelital nos beneficia directamente para acercar la salud a nuestros usuarios. Nos sirve mucho para las prestaciones de Salud Digital como telemedicina, hacer consultorías, poder derivar y ocupar estas herramientas tecnológicas y ha funcionado excelente”.

Cristian Bascur, Técnico Paramédico, quien trabaja hace cinco años en la posta, manifestó que “Starlink ha sido una gran ayuda en la comunidad, ya que no tenemos acceso a internet remoto que no era bueno y esto acerca la salud a las personas de la comunidad de Melinka”.

Reconoce que es complejo internalizar los cambios en las comunidades, “pero a la larga a los usuarios les ha gustado el tema que un médico a través de la pantalla pueda resolver problemas y sintomatologías que no requieren una urgencia inmediata teniendo un respaldo médico”, finalizó.