Mastóloga se suma a la Unidad de Patología Mamaria del Hospital Regional Coyhaique

Desde el año 2012 al 2022 se han diagnosticado 250 casos nuevos de cáncer de mama en la región. Sólo el 2023 se diagnosticaron un total de 40 casos.

Coyhaique.- La Unidad de Patología Mamaria del Hospital Regional Coyhaique (HRC) sumó a Dayana Astorga, cirujana especialista en mastología, que regresa al establecimiento luego de lograr la especialidad y a devolver el Periodo Asistencial Obligatorio (PAO), fortaleciendo así el equipo humano y la entrega de prestaciones con un alto estándar de calidad y de oportunidad.

Con esta incorporación la Unidad de Patología Mamaria del HRC aumenta su resolutividad, en un área que es especialmente sensible dado que el cáncer de mama es el tipo de cáncer que más afecta a las mujeres y que causa más muertes, motivo por el cual desde esta unidad no sólo se hará hincapié en la importancia del diagnóstico precoz a través de la realización de mamografías anuales, sobre todo en la población de riesgo que comprende a las personas de entre 40 y 70 años de edad.

Sobre su llegada y el rol que tendrá en la Unidad de Patología Mamaria, la Dra. Astorga, señaló sobre la especialidad que “la mastología es una subespecialidad muy importante, ya que con ella podemos tratar todos los problemas que hay en la mama, no solamente en la parte del cáncer, sino que también la parte benigna, para todas aquellas pacientes que necesitan controles por nódulos benignos, mastitis y otras. Pero obvio, lo más importante, es el cáncer de mama y sobre todo dar un buen diagnóstico, una buena cirugía, un buen control post operatorio. Eso es lo que venimos a hacer”.

Por su parte, el Dr. Pedro Pablo Pinto, jefe de la Unidad de Patología Mamaria y subdirector médico del HRC, destacó su incorporación ya que se viene trabajando hace bastante para ir complementando y aumentando la resolutividad en el tratamiento, de patologías benignas y malignas, poniendo énfasis en la prevención y en poder dar respuestas más inmediatas y certeras en caso de malignidad “es una patología que causa enormes problemas en la mujer, especialmente el cáncer de mama. Todo lo que sea la detección y el diagnóstico precoz va a ayudar a que esta mortalidad vaya disminuyendo”.

Sobre el acceso a las interconsultas a la Unidad de Patología Mamaria, la matrona Katherine Ramírez, precisó que se realiza a través de los establecimientos de Atención Primaria de Salud desplegados en toda la región “a través de una derivación interna. Estas interconsultas pueden ser GES o No GES. Las GES ingresan directamente, cuya hora es reservada para estas patologías y las demás ingresan a la lista de espera donde pasan por un profesional priorizador que son las doctoras de la Unidad y se asignan de acuerdo a la prioridad de las patologías”.

Detección Temprana del Cáncer de Mama

Respecto a la detección temprana del cáncer de mama y de cómo aumenta la resolutividad del establecimiento con la incorporación de la profesional mastóloga, el subdirector médico del HRC se refirió también al nuevo mamógrafo del Servicio de Imagenología que incorporará la biopsia estereotáxica, examen que no se realizaba localmente y por el que sólo el año pasado tuvieron que viajar a Talcahuano a realizárselo un total de 22 mujeres, que precisa “es un gran avance porque eso va a permitir hacer estas terapias en la región sin que tengan que abandonar a su núcleo familiar, por lo que es un avance importantísimo”.

El diagnóstico en estadios tempranos ha variado desde un 22.4% en el año 2012 al 50% en el año 2022, reafirmando la detección en la red asistencial aysenina, es lo que detalla la Dra. Astorga “tenemos distintos mamógrafos en la región, hay en Chile Chico, Cochrane, Puerto Aysén y el mamógrafo móvil, lo que nos ayuda al screening del cáncer de mama, por lo que las pacientes no tienen que trasladarse a Coyhaique para poder realizarse la mamografía, y con esto lo detectaríamos de manera precoz, ayudando a toda la población”.

En la actualidad, el equipo de la Unidad de Patología Mamaría está conformado por el Dr. Pedro Pablo Pinto, médico jefe; las cirujanas Dayana Astorga, Yannina Ageno y María Fernanda Vidaurre, además de las matronas Katherine Ramírez y Alejandra Valdebenito.