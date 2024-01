Comenzó el Programa “Vacaciones en Mi Jardín” 2024

Del 15 de enero al 23 de febrero estará funcionando el programa de Fundación Integra, el que ofrecerá a los niños y niñas un espacio recreativo-vacacional, en un marco de seguridad y bienestar en periodo estival.

Aysén.- El lunes 15 de enero Fundación Integra dio inicio a una nueva versión del Programa “Vacaciones en Mi Jardín” (VMJ) 2024 el que está dirigido a niñas y niños entre los tres meses a cinco años de edad y cuyas familias viven en situación de vulnerabilidad social permitiendo con esto poder ofrecer un espacio en el que estos puedan disfrutar de unas merecidas vacaciones.

Felipe Águila Villarroel, director regional (s) de Fundación Integra, resaltó que este programa “viene a responder a las necesidades de las familias de la región y de los niños y niñas que no pueden tener vacaciones”. En ese sentido también reforzó que “los jardines infantiles están preparados para atender de manera adecuada a todos los niños que asistan, con juegos y con actividades más lúdicas que en los periodos normales de atención”.

Es en ese contexto que la región de Aysén abrirá las puertas de dos de sus establecimientos para dicho Programa como lo son los Jardines Infantiles “Mackay” en Coyhaique y “Los Chilcos” en Puerto Aysén, beneficiando a un total de 124 niños y niñas quienes se encontraran con una serie de experiencias educativas centradas en el juego y la recreación.

Pamela Espinoza, directora del VMJ en el jardín infantil “Mackay” destacó que “estamos realizando actividades vinculadas a este periodo del año en la que hay muchos juegos y mucha agua”. A la vez reforzó que “las familias lo han tomado muy bien y eso se ve reflejado en la matrícula y la asistencia que tenemos”.

Es importante señalar que “Vacaciones en Mi Jardín” es un servicio que pretende dar respuesta a las necesidades de las familias cuyos hijos e hijas requieren de una atención adecuada y oportuna a sus características, todo esto con actividades lúdicas y en un marco de interacciones positivas que favorezcan el protagonismo y bienestar integral de los párvulos.

Michelle Grondona, jefa del depto. Provincial de Educación destacó que “este tipo de iniciativas permite que el desarrollo del niño, que no sale de vacaciones, se mantiene a lo largo de este periodo y por lo tanto, no solo se entretiene sino que también les permite desarrollar sus capacidades que posteriormente aseguran una trayectoria educativa positiva. Acá no solamente juegan, acá también aprenden, pero de una forma mucho más entretenida”.

Desde Fundación Integra recalcan que este Programa pone su énfasis en el esparcimiento, actividades recreativas y cuidado de los niños y niñas, en un contexto lúdico educativo donde se privilegia el juego como metodología principal, ya que este constituye el modo natural en que los niños y niñas tienden a relacionarse con el mundo.

Yuleidy Villegas, apoderada del jardín Infantil “Mackay” se mostró contenta con este programa asegurando que acá “hay más diversión y ha sido maravillosa la experiencia para mi hijo. Las tías (equipo educativo) están súper bien con mi hijo, ha aprendido mucho y el cuidado que han tenido con él ha sido maravilloso”.

Con 33 años de experiencia y más de 1.200 salas cuna y jardines infantiles gratuitos en todo el país, Fundación Integra trabaja para lograr el desarrollo integral, bienestar y aprendizajes significativos de niños y niñas, poniendo a su disposición espacios educativos diversos, estimulantes y de calidad.