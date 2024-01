Gobierno Regional y Corfo impulsan proyectos sostenibles en la Región de Aysén

Con el respaldo del Gobierno Regional de Aysén y su Consejo, se promoverán iniciativas que impulsen la resiliencia ambiental y promuevan prácticas responsables.

Coyhaique.- En un esfuerzo por fomentar la sostenibilidad y mitigar el cambio climático, el programa Desarrolla Inversión de Corfo Aysén aprobó la ejecución de una serie de iniciativas innovadoras. Estos proyectos con foco en Energías Renovables, Producción de Pellet, Secado de Madera, entre otros, buscan no solo generar beneficios económicos, sino también contribuir al desarrollo regional sostenible y la creación de empleo.

Andrea Macías Palma, Gobernadora Regional de Aysén, señaló que “este programa refleja el compromiso de la Región de Aysén con la transición hacia un modelo económico más sustentable. Esperemos que estos proyectos sirvan de inspiración para otros lugares y así fomentar la adopción generalizada de prácticas sostenibles en toda nuestra región. La transición hacia una economía más verde es esencial para abordar los desafíos del cambio climático y promover un futuro más equitativo y sostenible”.

Agregó que la adopción de tecnologías limpias y prácticas sostenibles no solo benefician al entorno natural, sino que también posiciona a la región como un ejemplo de liderazgo en la transición hacia un modelo económico más sostenible.

Por su parte, Humberto Marín Leiva, director de Corfo Aysén, destacó la importancia de los proyectos aprobados como un paso significativo hacia un futuro más sostenible para la región. Agregó que la diversificación de fuentes de energía y la adopción de tecnologías renovables no solo fortalecerán la economía local, sino que también reducirán nuestra huella ambiental, abriendo nuevas oportunidades para la industria regional. “La aprobación de iniciativas como minicentrales hidroeléctricas, secador de madera sostenible, sistemas fotovoltaicos autosustentables y una central eólica evidencian nuestro enfoque integral en diversos sectores, desde la energía hasta la producción de materiales sostenibles. En Corfo, apoyados por el Gobierno Regional de Aysén, nos comprometemos a respaldar proyectos que generen beneficios económicos y contribuyan positivamente al medio ambiente, mejorando así la calidad de vida de nuestra comunidad”.

Con el objetivo de impulsar el desarrollo sostenible y la eficiencia energética en la región, se ejecutarán diversos proyectos. Entre ellos, destaca la construcción de una minicentral hidroeléctrica en Bahía Jara, diseñada para autoabastecer las necesidades eléctricas del Proyecto Cerecero en la zona. En Valle Simpson, se implementará un secador de madera de lenga utilizando energía solar, con el propósito de agregar valor al producto y satisfacer la demanda regional. En Patagonian Basecamp Lodge, se instalará un sistema fotovoltaico autosustentable. También, se proyecta la construcción de una central eólica, Kosten, que generará 750 kW mediante tres turbinas eólicas en Chile Chico.

Otros proyectos incluyen la adquisición de paneles solares para las Cabañas Borde Lago en Puerto Ibáñez, la modernización de procesos productivos con inversiones en equipos sostenibles en comunidades rurales, y la implementación de energía renovable en la Posada Paso Mayer.

Asimismo, se planea construir una minicentral hidroeléctrica en Pangal para beneficiar a Cervecería Valle Pangal y otros empresarios del turismo, mientras que en Villa Mañihuales se desarrollará otra minicentral para respaldar servicios turísticos y promover la eficiencia energética.

En Villa Ortega, se llevará a cabo la producción de forraje mediante riego tecnificado con una microcentral hidroeléctrica y finalmente, la adquisición de una retroexcavadora en la faena forestal busca aumentar rendimientos y optimizar el uso de partes del árbol para la producción de pellets, promoviendo prácticas más sostenibles en la región.