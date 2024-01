Leda Andrade es coronada “Bella Mujer de Aysén” concurso unió generaciones y recuperó el trabajo en comunidad

La Virreina Eliza Jacob agradeció el apoyo de sus vecinos, amigos y familiares, enfatizando que el recuperar el formato donde participan las juntas de vecinos, debe continuar.

Puerto Aysén.- En el aniversario 96 de Puerto Aysén se realizó el lanzamiento del concurso “Bella Mujer de Aysén”, iniciativa que venía a cambiar radicalmente los certámenes anteriores, donde primaban los atributos físicos. Hoy en cambio, se valoró su cercanía con la comunidad, su aporte como dirigente social y la trayectoria en bien de la ciudadanía y el crecimiento de Puerto Aysén, independiente de las características físicas y la edad.

Es así que, tras la convocatoria se presentaron dos candidatas representando a sus respectivas juntas de vecinos, Eliza Jacob (18) a la Villa Cerro Cordón del sector Ribera Sur y Leda Andrade (74) al sector Pedro Aguirre Cerda. Ambas, participaron activamente en cada una de las actividades que la comisión organizadora del aniversario les tenía preparadas, en sus sectores el apoyo de los vecinos, familiares y amigos se hizo notar, llegando con gran respaldo comunitario, por ejemplo, al concurso de carros alegóricos.

Finalmente, y con una diferencia muy menor en los porcentajes, se convirtió en “Bella Mujer de Aysén”, Leda Andrade, quien no ocultó su emoción, ya que, fue la primera vez que se enfrentaba a un desafío como este, pero el respaldo ciudadano fue primordial, remarcó.

“Primera vez en mi vida que participaba en algo así, para mí es un sueño fabuloso y nunca lo esperaba, estoy totalmente emocionada. Lo más lindo fue compartir, juntarnos todos los días como junta de vecinos con muchas personas trabajando durante las tardes, eso es algo que hace muchos años no se veía. Así es que, ojalá que el próximo año se sumen más juntas de vecinos, porque yo esperaba que hubiesen sido al menos cuatro este año, pero no fue así, fuimos dos, pero buenas. Tuvimos mucho apoyo de los vecinos, de lo contrario, no se habría logrado lo que hicimos, me apoyaron mucho, estoy agradecida de todos mis vecinos y de todas las personas que ayudaron, hubo también mucha gente particular apoyando”.

Para Eliza Jacob, Virreina del concurso “Bella Mujer de Aysén”, esta fue una linda experiencia y al concluir la competencia, “estaba muy emocionada, siempre había querido participar en esto, siempre ha sido mi sueño y ahora lo logre. Tuve harto apoyo, no solamente de la junta de vecinos, de mis papás sobretodo y que siempre me han apoyado, de la junta de vecinos que estaban súper organizados y en todas las actividades siempre apoyando, dando ideas, mis amigos igual, aunque son poquitos yo sé que me apoyan, yo los aprecio y los quiero harto”.

El Alcalde de la comuna de Aysén, Julio Uribe, manifestó que el trabajar con las juntas de vecinos y retomar esto que antiguamente se realizaba para el aniversario de la ciudad, ha sido un acierto.

“Yo creo que ha sido un total acierto esta candidatura a reina, donde se pone en valor a la mujer como persona y creo que las dos candidatas han llenado por completo las expectativas, en el sentido que son grandes personas y que son destacadas representantes de los ayseninos. Son dirigentes sociales, son esforzadas, entregadas hacia sus vecinos, las dos por igual, por lo tanto, me llena de alegría estar junto a Eliza de 18 años y la señora Leda de 74 con un mismo enfoque, que es lo que nos caracteriza como ayseninos, el poder ayudar a la gente, ser dirigente social, abrazar a nuestra comuna en las diferentes materias y ese es el gran valor que tenemos que sacar a relucir y felicitar a las dos por supuesto”.

En esta primera versión del concurso “Bella Mujer de Aysén”, las candidatas tenían temáticas a desarrollar junto a sus equipos de trabajo, en el caso de Eliza, tenencia responsable de mascota y Leda, cuidado del medio ambiente.