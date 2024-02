Con éxito se realizó la Ruta del Huemul Verano 2024 en Cochrane

Un fin de semana rodeado por la naturaleza y las bellezas que entrega el Parque Nacional Patagonia vivieron un centenar de adultos, jóvenes y niños que asistieron a la XIX versión de la Ruta del Huemul Verano 2024, evento organizado por la Ilustre Municipalidad de Cochrane y el cual invita a recorrer y acampar por los espectaculares senderos que ofrece esta reserva de la Patagonia Aysén.

Cochrane.- La actividad, que se realizó íntegramente el sábado y domingo, destacó por el compañerismo, risas, creación de nuevas amistades y tomar verdadera conciencia sobre los peligros que corre el huemul en la actualidad, quien está al borde de la extinción por la presencia de perros asilvestrados y que no son controlados por sus dueños, causando un tremendo daño al ecosistema.

Piero Caviglia Fuentes, encargado provincial de áreas silvestres protegidas de la CONAF aplaudió la participación y compromiso de las personas en la ruta. “Estamos contentos con la participación y felicitar a los participantes. Han estado con una muy buena actitud y acción. Hemos visto a familias completas, sacrificados que llegaron hasta arriba con sus carpas y todo”, señaló, añadiendo que “hay que destacar el compromiso por el tema de la basura, su comportamiento ha sido espectacular, así que un 10, super contento”.

Uno de los guías de la actividad, Jorge Garrido Moneva, destacó la variedad de participantes en la versión 2024. “Hay gente bien diversa, adulto mayor, extranjeros, niños y jóvenes. Es interesante que convivan entre todos ellos, porque se arma un dialogo un poco más amplio. Se arma una discusión en torno al cuidado de la naturaleza y resalta las cualidades que tiene Cochrane y como la comunidad se va relacionando con nuestros territorios, los vamos incorporando”, expresó.

La ayuda del Ejército siempre es vital en este tipo de eventos al aire libre. Por lo mismo, la Compañía Divisionaria Andina Número 20 de Cochrane participó resguardando a los caminantes y ayudando a quienes pensaron en abandonar la travesía. Sobre la importancia de generar vínculos con la comunidad se refirió el cabo primero Aníbal Ocampos Sandoval. “La importancia que tiene este tipo de actividades es poder integrarnos con la comunidad y poder afiatar los lazos con Conaf y Municipalidad en el desarrollo de actividades en montaña”, explicó.

El alcalde de Cochrane, Jorge Calderón Núñez, recibió a los cansados deportistas con un delicioso banquete para reponer energías en el Mercado Municipal. En la instancia, el jefe comunal se mostró satisfecho por la participación y la importancia que tiene la caminata en nuestra región. “La Ruta del Huemul se ha ido posicionando como una actividad familiar, no solamente adultos, sino que también familias completas han disfrutado de esta versión y eso nos insta a seguir proyectando y pensar en el aniversario 20 de la ruta, ideando espacios que nos permitan dejar un registro de lo que ha sido la historia de esta actividad al aire libre, que sin lugar a duda es una de las más importantes que se realizan en nuestra región de Aysén”, declaró.

Javier Muñoz, encargado de la oficina de turismo de la municipalidad, entregó sus impresiones con la convocatoria realizada este año. “La participación ha sido excelente de la gente, no hemos tenido ningún inconveniente, todos han disfrutado mucho la ruta”, relató.

Muriel Rodríguez, chilena residente en Estados Unidos, volvió tras siete años para hacer esta travesía por el Parque Nacional Patagonia. “Yo vine en 2017 y fue increíble. Increíble que la gente no conozca su país, así que feliz. Es maravilloso”, expuso.

Los niños se tomaron la ruta, donde los pequeños Nicanor y Salvador Horna se robaron las miradas. El primero contó que la “experiencia ha sido difícil, pero no tanto. La primera parte donde había una subida super grande fue el único lado donde me cansé”. Por otro lado, Salvador dijo que: “Me cansé, pero me gustó la experiencia de los huemules”.

La Ruta del Huemul es una de las actividades icónicas de la Municipalidad de Cochrane y fue posible gracias al trabajo de los funcionarios municipales que participaron y apoyaron este evento. En esa misma línea, es importante destacar la importante colaboración de la Agrupación de Guías de Cochrane, la Corporación Nacional Forestal (CONAF), Aguas Patagonia, Fundación Rewilding Chile, Explora y la Compañía Andina Divisionaria Número 20.

La invitación queda abierta para que se preparen de cara a la Ruta del Huemul Invernal, así podrán seguir disfrutando de los maravillosos paisajes que ofrece nuestra bella Patagonia Aysén al mundo.