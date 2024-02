Constatan que en la región existen accesos a playa sin resolución administrativa

La Secretaría Regional ha iniciado con la fiscalización de los principales accesos a ríos y lagos de la región para activar al intersector y dar vida jurídica a senderos, lo que generará su categoría de públicos, permitiendo su administración y mejoras.

Aysén.- Acompañada por equipo de fiscalización, la autoridad regional de Bienes Nacionales, Irina Morend Valdebenito, realizó recorrido en sector de Lago Elizalde ubicado a 28.5 km. de Coyhaique, para inspeccionar el acceso peatonal hacia la playa, esto en el contexto de diferentes denuncias recibidas en la Secretaría Regional Ministerial.

En ese sentido, la Seremi constató en terreno que el acceso peatonal, proporcionado por propietario particular no se encuentra bloqueado, “efectivamente, recorrimos este sector que es muy atractivo para los visitantes cuando tenemos altas temperaturas en Coyhaique; y constatamos varias cosas: primero, que el propietario del terreno colindante sí cumple con la ley, ya que dispone del acceso peatonal hacia la playa, segundo, lamentablemente la topografía del terreno es compleja y no permite que el acceso sea universal. Lo que buscamos es que los accesos a las playas cuenten con acceso formales, porque además permite que las Municipalidades puedan realizar obras de mejoramiento de dichos accesos”.

Morend relevó que estas fiscalizaciones se están activando en los principales accesos a playas de la región para dar respuesta a la ciudadanía y así reportar información sobre las acciones a realizar como Ministerio de Bienes Nacionales. En ese contexto, la Seremi indicó que, “En cuanto al Lago Elizalde, fiscalizamos, y con esto damos inicio al proceso creación de acceso formal generando los respectivos informes que evalúan el estado del acceso y recomienda las acciones a seguir para que se constituya formalmente”, sostuvo.

En la visita se constató también que en la playa y alrededores hay restos de todo tipo de basura y fogatas, lo que pone en riesgo de salud a los visitantes y de incendios. Por lo tanto, es necesario el uso adecuado de la playa, para evitar incendios, accidentes y conflictos con los vecinos. La creación formal de un acceso a playa ofrece la ventaja que permite ordenar no solo el uso del acceso, sino también el uso adecuado del Bien Nacional de Uso Público (BNUP), es decir, la playa. “Creemos que es muy relevante tener en cuenta que los visitantes tienen una importante responsabilidad en el cuidado de estas áreas de disfrute familiar. No basta con crear un acceso, también se debe tomar conciencia del uso adecuado y cuidado del acceso, y la playa”, refirió.

El proceso no es rápido e implica diversas gestiones. Por una parte, el diálogo con los propietarios colindantes, articulación con las respectivas Delegaciones Presidenciales y Municipalidades para llegar a un buen acuerdo para crear formalmente el acceso, y la articulación intersectorial de otros órganos del Estado para contar con una solución más integral.

En ese contexto y respecto al interés que ha generado la información sobre esta fiscalización, la Seremi señaló que “este es un trabajo que nos ha encomendado nuestra Ministra Marcela Sandoval y estamos realizando las gestiones que como Ministerio se nos ha mandatado, es decir fiscalizar y a partir de ahí, encauzar la creación de un acceso formal. El resultado final va de la mano con las facultades otorgadas a la Delegación Presidencial Regional y la posibilidad de la Municipalidad para mejorar el acceso y regular el uso de la playa.

Finalmente, la seremi Irina Morend señaló que durante el 2024 estas fiscalizaciones se realizarán también en las comunas de Cochrane, Aysén, Lago Verde y Río Ibáñez, donde se centra la mayor cantidad de denuncias (64).