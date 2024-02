Coreset acuerda medidas para evitar siniestros viales en la provincia de Aysén

La Comisión Regional de Seguridad de Tránsito (Coreset) decidió enfatizar en acciones de fiscalización que se concentrarán en las fiestas costumbristas y que controlarán aspectos como el exceso de velocidad y consumo de alcohol.

Aysén.- En lo que va del año, ya se han registrado 4 siniestros viales con resultado fatal en la región, los que lamentablemente han coincididoo en el territorio de la provincia de Aysén. Esto contrasta con las cifras del año pasado en donde a la misma fecha no se había registrado ninguna muerte en las rutas ayseninas.

A fin de abordar desde diferentes perspectivas esta preocupante estadística, el seremiTT Hans Zimmermann convocó a la Comisión Regional de Seguridad de Tránsito (Coreset), en la que participó la delegación provincial de Aysén, Carabineros, Fiscalización MTT, dirección de Tránsito de la Municipalidad de Aysén, Senda, Senapred y la dirección de Vialidad de MOP.

En la oportunidad se analizaron diversos aspectos como por ejemplo, el mayor tráfico en las vías producto de la temporada estival, los eventos costumbristas que se realizan en estas fechas y también conductas de riesgo como el consumo de alcohol y el exceso de velocidad. También se analizó el estado de conservación vial de los caminos, en donde se informó que la adjudicación para culminar las obras en la rotonda de ingreso a Puerto Aysén se resolverá durante el primer semestre.

“Hemos sesionado en Puerto Aysén junto a otras instituciones porque para el gobierno de nuestro presidente Gabriel Boric, la seguridad vial es una tarea imperiosa. Hemos coordinado para llevar adelante un plan de fiscalización que nos permita prevenir. En el último periodo han aumentado los accidentes de tránsito con resultados fatales. Hemos activado la Coreset para llevar adelante este plan de fiscalización que nos permita avanzar en seguridad en el tránsito y así las personas puedan circular por las calles, por las vías y por las carreteras de nuestra región con tranquilidad”, explicó Zimmermann.

La directora de Senda, Victoria Contreras indicó que es importante reforzar la autoconciencia en las personas que deciden consumir alcohol, lo que se relaciona no sólo con el tránsito, sino que también con hechos como la violencia intrafamiliar: “Para nosotros es sumamente importante poder trabajar de manera coordinada, reforzar aquellas acciones en materia de prevención del consumo de sustancias, específicamente en los conductores, para que podamos comprender de que el consumo de sustancias, ya sea de alcohol y otras drogas, es incompatible con la acción de conducir. La mejor fiscalización es tomar medidas de autocuidado y disfrutar de las actividades en el marco del verano, libres de cualquier tipo de riesgo”, concluyó.

Desde Carabineros, el capitán Patricio Parada, comisario de la 2ª Comisaría de Puerto Aysén, se refirió a que “independiente de estas cuatro personas fallecidas que lamentamos las consecuencias de estos accidentes, han habido más de siniestros, ya sea choques o colisiones en sectores rurales y urbanos. Estamos organizando distintas acciones como campañas preventivas y también acciones de fiscalización con la finalidad de crear conciencia y obviamente, adoptar los cursos de acción que sean necesarios cuando las normas no sean cumplidas”.

Desde el territorio el delegado provincial, Jorge Díaz agregó, “estamos poniendo énfasis en tomar algunas medidas extraordinarias que nos permitan dar seguridad a quienes transitan por las principales vías de nuestra provincia, principalmente en la ruta Aysen-Coyhaique o en la ruta 7 hacia el norte de nuestra provincia”.

Algunas de las medidas de autocuidado que se reforzarán es evitar el exceso de velocidad, conducción a la defensiva en rutas de ripio, convivencia vial entre vehículos motorizados y ciclos, la prohibición de consumir alcohol al manejar, el uso obligatorio de cinturón de seguridad, y en el caso de niños y niñas, sistema de retención infantil.