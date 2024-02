Amplio compromiso vecinal marcó la Jornada de Limpieza en Costanera Condell de Puerto Aysén

En la instancia, además, la empresa encargada de la recolección de residuos domiciliarios aportó importante información para el cuidado y protección del ambiente.

Puerto Aysén.- Tras la convocatoria efectuada por la Junta de Vecinos Nº8 del sector Pedro Aguirre Cerda más de una treintena de vecinos se congregó hasta el sector de Costanera Condell para participar de la primera jornada de Limpieza en el lugar. La acción es parte de los compromisos adquiridos por la organización territorial en el contexto del nonagésimo sexto aniversario de Puerto Aysén. La instancia, contempló adicionalmente la participación de diversos artistas como Soulblack, Ensaye y Matías Vargas para amenizar el encuentro. Vecinos agradecieron la vinculación público – privada generada en este accionar destacando el compromiso de Empresas Bahamonde, quienes aportaron distintos elementos y generaron charlas ambientales.

Al respecto, la encargada de Vinculación con el Medio de Empresas Bahamonde, Bárbara Weisser Rivera, recalcó la importante del cuidado al medio ambiente desde este punto, el cual se encuentra en tratativas para ser declarado el primer humedal urbano de la comuna porteña “por lo que Empresas Bahamonde se sumó a través de la colaboración con contenedores para la segregación de los residuos recolectados. Así es como también entregamos charlas sobre la recolección de residuos domiciliarios y su carga manual”. Con ello, la representante de la empresa aysenina agradeció a los vecinos su participación y adhesión también a la campaña de tapitas de plástico que llevan adelante con las Damas de Café.

En tanto, el presidente de la Junta de Vecinos Nº8, Carlos Arteaga, enfatizó compromiso adquirido previamente como organización para efectuar la limpieza en el sector Costanera Condell indicando que “ha sido un lugar donde mucha gente ha venido a tirar basura y queremos darle la vuelta eso”, explicó el líder vecinal. Además, el representante agradeció a Empresas Bahamonde respaldo otorgado en esta instancia, así como también, a otro grupo de industrias locales que aportaron con bolsas, protectores solares y otros elementos para la jornada.

Por su parte, Leda Andrade, Bella mujer de Aysén 2024, agradeció la instancia efectuada en el sector relevando su alegría por lo acontecido “de don Alejandro Bahamonde estamos muy agradecidos y también de la gente de la municipalidad que también aportó con cosas, así es que, muchas gracias a todos ellos y que sigamos realizando estas actividades ya sea una vez al mes o cada dos meses pero que no se pierda” Así mismo, Andrade subrayó la necesidad de crear conciencia ambiental para que cada vez más sean las personas que puedan compartir en la Costanera Condell llevándose o disponiendo adecuadamente los residuos que generen.

En el encuentro, llegaron vecinos y vecinas a depositar sus tapitas de plástico en la campaña que impulsa Empresas Bahamonde con las Damas de Café. Fue así como Norberto Lema, vecino de Puerto Aysén concurrió hasta el punto de acopio temporal y dejó tres sacos repletos de tapitas. Ante esto, el aysenino declaró que “yo venía juntando desde el año 2013 tapitas de plástico cuando supe del tema de las damas de Café y no teníamos cómo enviarlas y entonces esto me parece que es muy buena iniciativa”.

Finalmente, Guadalupe Valenzuela, vecina desde hace 30 años del sector de Pedro Aguirre Cerda, detalló que “estamos muy agradecidos y contentos de la actividad que tuvimos, hemos tenido música, lo hemos pasado bien todas las vecinas, somos muchas personas que somos adultos mayores, pero aquí estamos representando a nuestra población”, sentenció la aysenina que participó de la jornada de limpieza.