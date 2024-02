Informan sobre convenios para normalizar pago de préstamos a pequeños transportistas durante pandemia

SeremiTT Hans Zimmermann y director de la Tesorería General de la República Juan Andrés Galilea, dieron a conocer a representantes del gremio de taxis colectivos las nuevas facilidades generadas a través de la Ley 21.616

Coyhaique.- En el contexto de la pandemia, el Estado generó una serie de mecanismos para minimizar el impacto económico que provocó en distintos rubros. En el caso del transporte público, mediante las leyes 21.616. y 21.323 se generaron préstamos de apoyo a los trabajadores del gremio. En este contexto y para incentivar el pago de dichos instrumentos, la ley 21.616 extiende el plazo de pago hasta el 18 de abril, con la posibilidad de generar convenios de hasta 36 meses, sin pago de intereses o multas.

A fin de informar sobre este importante medida, inédita en su tipo; el seremiTT Hans Zimmermann, director regional de la Tesorería General de la República Juan Andrés Galilea se reunieron con dirigentes de taxis colectivos de Coyhaique para dar cuenta de los plazos, requisitos y formas de acceder a este convenio.

“Sabemos que muchas familias de transportistas están haciendo un esfuerzo importante para poder cumplir con los pagos de los préstamos solidarios que pidieron durante la pandemia. Estos convenios de pago con Tesorería General de la República se podrán pagar hasta en 36 cuotas y en pesos, no en UFs. Hoy queremos hacer una invitación a los transportistas que hicieron uso de estos préstamos a acogerse a esto, que es un beneficio importante que se debe aprovechar, particularmente en nuestra región donde un gran número de transportistas hicieron uso de estos créditos y hoy día se presentan estas facilidades para que ellos y sus familias puedan verse aliviados”, indicó Zimmermann.

Para realizar este trámite, se ha dispuesto un banner en el portal web www.tgr.cl en el que los transportistas puedan acceder con su rut y clave única. Además el director de la Tesorería agregó que las dependencias de la entidad están disponibles para orientar a quienes requieran ayuda para este cometido. “Nuestras oficinas están disponibles para colaborar en esta función, y que los transportistas que tengan esta situación den de baja las deudas que tienen pactadas en UF y puedan pactar hasta 36 meses en pesos. Esto es inédito, es la primera vez que pasamos una deuda de estas características a pesos, donde no se genera una responsabilidad por concepto del IPC. Así que es una muy buena noticia y la invitación siempre a los transportistas y al gremio, a repactar estas deudas, y así evitar los inconvenientes de una cobranza coercitiva”, explicó Galilea

Los dirigentes de taxis colectivos valoraron esta medida que permitirá facilitar el reembolso de la deuda contraída. De esta forma lo explicó el presidente de la Federación de Transporte Público Menor, Luis Oyarzún: “Es una ayuda más para los colegas que optaron al crédito durante la pandemia y todavía hay mucha morosidad. Es una buena noticia para ellos, porque supuestamente el crédito venía en UF y ahora la repactación va a quedar en pesos. Lo más importante es que va a ser fijo, o sea, no va a tener interés”. Oyarzún se refirió también a la importancia de realizar a la brevedad este trámite “porque si no lo regularizan de aquí a fines de marzo, lo más probable es que ya después empiecen los cobros judiciales. Y no solo eso, sino que también le perjudica su crédito a futuro. Entonces la idea es que en su momento fue una ayuda, ahora nosotros tenemos que ponernos al día”.