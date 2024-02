Comienza el llamado al recambio de calefactores en Puerto Aysén

Las familias residentes de la zona urbana de Puerto Aysén ya pueden postular al llamado para el programa de Recambio de Calefactores. Al igual que en las experiencias Coyhaique y Cochrane, ayseninos y ayseninas podrán optar a las opciones Pellet y Aire Acondicionado.

Puerto Aysén.- En un punto de prensa desde la oficina dispuesta desde el Municipio de Aysén, para recoger las postulaciones presenciales al recambio, Alcalde, seremi del Medio Ambiente, seremi de Energía Consejeros Regionales, Delegado Presidencial Provincial (s) y representantes del Gobierno Regional, invitaron a la comunidad a sumarse al programa y compartieron los detalles del mismo.

“Prometimos junto a la Gobernadora regional que en febrero de 2024 Puerto Aysén tendría nuevo llamado al recambio y hoy estamos cumpliendo ese compromiso, sabemos que la comunidad de Puerto Aysén está muy activa en temas de calidad del aire, y de eso da cuenta nuestro anterior programa de recambio y todo el proceso participativo que llevó a la elaboración del Plan de Descontaminación Atmosférica de esta localidad, sabemos que no podemos esperar y que nuestra comunidad se va a sumar a este llamado preventivo para una mejor calidad del aire de todos y todas”, declaró el seremi del Medio Ambiente, Yoal Díaz.

Las postulaciones estarán disponibles hasta el día 11 de marzo en la página web calefactores.mma.gob.cl, y así también las bases de postulación. Gracias al apoyo de la Municipalidad de Aysén, las y los interesados en recibir el beneficio ambiental, también podrán realizar su postulación presencial en la oficina DIDECO ubicada en Teniente Merino #630, Puerto Aysén.

“Quiero agradecer a todos quienes se hacen parte de esto, la seremía del Medio Ambiente, de Energía, el Gobierno Regional, que es el actor principal aquí y es quien pone los recursos, y también todo el apoyo de nuestro municipio a través de nuestra dirección DIDECO, que ha dispuesto una oficina para facilitar la postulación a nuestros vecinos para que puedan obtener estos recambios ”, relevó el Alcalde de la comuna de Aysén, Julio Uribe

Así también la jefa de la división de Desarrollo Social y Humano del Gobierno Regional de Aysén, Claudia Cantero, destacó la mirada regional del apoyo histórico del Gobierno Regional al programa de recambio “estamos abriendo este llamado para ciudad de Puerto Aysén que es una localidad que aún no cuenta con un Plan de Descontaminación Atmosférica, el PDA está en estudio, por lo tanto esta medida significa avanzar y anteponerse, desde una mirada preventiva, en beneficio de la salud de las personas”.

Respecto del suministro de pellet, el seremi de Energía, Carlos Díaz indicó “quiero dar la tranquilidad de que vamos a tener producción local, regional de pellet (…) es una muy buena noticia para la descontaminación porque se van a producir cincuenta mil toneladas de pellet al año, lo que alcanza para la demanda de Aysén y de los Lagos completa”, agregando que además se bajarán los precios, lo que se evidencia desde ya con la bolsa de 15 kg, que se encuentra a menos de cinco mil pesos a diferencia de lo observado en años anteriores “quiero motivar a los vecinos de Puerto Aysén, que son mis vecinos, yo soy de acá, es una muy buena noticia que contemos con este recambio y vayamos descontaminando la localidad”.

Por su parte la Consejera Regional, Paola Rodriguez, se sumó a la buena noticia destacando el trabajo de la comisión RIMA del Consejo Regional junto al Seremi del medio Ambiente para llevar adelante la iniciativa “era una instancia que se estaba esperando en la localidad de Puerto Aysén, existían dudas sobre si se iba a dar, pero por fin se concretó y con una tremenda colaboración por parte del municipio para contar con una oficina, y hacemos el llamado a la gente a postular y a creer en esta tremenda oportunidad”.

Respecto a los requisitos de postulación, las autoridades informaron que podrán participar en el llamado 2024 personas mayores de edad que sean propietarias del artefacto a leña que se quiere recambiar. Así también dicho equipo se debe encontrar instalado en la vivienda y ésta debe encontrarse en la zona urbana de Puerto Aysén; del mismo modo las autoridades recordaron a la comunidad aysenina que sólo se aceptará una postulación por domicilio y no podrán participar personas que hayan sido beneficiarias anteriormente del programa de recambio, entre otros requisitos disponibles en las bases de postulación.

El programa cuenta con dos opciones de calefacción eficiente, para la alternativa Pellet se ha adquirido el Modelo Italy 8100 Plus, de la Marca Amesti, mientras que en la opción Aire Acondicionado se cuenta con el dispositivo Split Inverter 18.000 BTU, Marca KHÖNE. Las u los postulantes seleccionados deberán realizar un copago de $50.000 y estar dispuesto a entregar el artefacto para su destrucción.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a apoyar la medida que ya ha beneficiado a más de 9 mil personas y que ha contribuido a la mejora sostenida de la calidad del aire y vida de la región de Aysén.