Investigan hallazgo del cuerpo sin vida de una persona de 26 años en sector Rio Blanco

Los primeros antecedentes indican que no habría intervención de terceros en la muerte de la persona. Autopsia determinará la causa de su deceso

Aysén.- Durante la jornada del jueves, se conoció la información respecto al hallazgo sin vida de una persona de 26 años de edad, en el kilómetro 10 del camino a Lago Riesco, específicamente a orillas del rio Blanco, en la comuna de Aysén.

Carabineros fue alertado de esta situación, considerando además que, existía una denuncia por presunta desgracia respecto al mismo joven.

“Se tomó conocimiento por parte de Carabineros, del hallazgo del cuerpo sin vida, de un joven, que se encontraba dentro del cauce del rio Blanco camino a Lago Riesco, en la comuna de Aysén. Por esta situación, se dispusieron diligencias investigativas encomendadas al personal de la Brigada de Homicidios, como así también, al Servicio Médico Legal, para establecer la causa de muerte”, informó el fiscal jefe de Aysén, Pedro Poblete.

El persecutor añadió que gracias al trabajo realizado por el Grupo Especializado de Rescate Subacuático de Bomberos de Puerto Aysén, se pudo ubicar y rescatar el cuerpo del hombre de 26 a6ños, por quien existía una denuncia por presunta desgracia, “se logró recuperar el cuerpo, gracias a la ayuda del grupo GERSA del Cuerpo de Bomberos, se pudo identificar al joven que se encontraba denunciado desde el día de ayer por una presunta desgracia”.

Las primeras diligencias e informaciones preliminares con que cuenta el Ministerio Publico, dan cuenta de que no existiría intervención de terceros en la muerte del joven, lo que será determinado tras el resultado de la autopsia, agregó el fiscal Pedro Poblete.

“Conforme a los antecedentes preliminares que fueron emitidos por el personal especializado de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, en el deceso no existirían antecedentes que den cuenta de la participación de terceras personas. Siendo la causa de muerte una conclusión, que quedara pendiente al resultado de la autopsia de rigor”.