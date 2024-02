Gobierno Regional convoca a distintos actores para dialogar sobre las solicitudes de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios

La actividad se dio tras el compromiso de la Gobernadora Andrea Macías Palma de abrir el diálogo a todas las partes involucradas.

Coyhaique.- A raíz de la serie de preocupaciones que manifestaron algunas organizaciones de la pesca en el litoral de la Provincia de Aysén, el Gobierno Regional realizó el miércoles 14 de febrero un taller para dialogar sobre dos solicitudes de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO).

Estos espacios están contemplados en la llamada Ley Lafkenche, y constituyen administraciones territoriales entregadas a comunidades o asociaciones indígenas que han ejercido el uso consuetudinario de dicho espacio, con el objetivo de preservar tradiciones ancestrales y asegurar el resguardo de la biodiversidad.

Según el secretario ejecutivo de la Comisión Regional de Uso de Borde Costero (CRUBC), Francisco Lara, el encuentro fue convocado “para poder abordar las distintas posiciones a propósito de las solicitudes de ECMPO en la Región de Aysén y que pronto tiene que votar la Comisión Regional de Uso de Borde Costero. Durante todo el día tuvimos exposiciones, se plantearon consultas, los distintos puntos de vista para poder llegar a distintos consensos. Creemos y aplaudimos los espacios de diálogo que se dan dentro de este espacio de taller”.

Las solicitudes de ECMPO en discusión son dos y ya se dieron a conocer a inicios de febrero, ocasión en que la Gobernadora Andrea Macías Palma comprometió la realización de estos talleres para el diálogo y el debate, ya que las iniciativas han levantado una serie de aprehensiones.

Las mayores críticas apuntan a la extensión de las solicitudes ingresadas por las comunidades Pu Wapi de Melinka y Antunen Rain de Islas Las Huichas, las que sumadas superan las 600 mil hectáreas en la costa, islas, archipiélagos, canales y cuerpos de mar del litoral de las comunas de Guaitecas, Cisnes y Aysén.

Ante esto el consejero regional Jorge Sepúlveda, integrante de la CRUBC, expresó que el taller congregó una “buena participación, sincera, abierta. Hubo un par de conflictos, que son necesario exponerlos, pero fue un buen proceso de participación ciudadana, técnica, social y política. Para mí fue virtuoso. Es un exceso de petición, pero eso no quita que se pueda negociar y bajar drásticamente para ir comprobando la capacidad de administrar y después con el tiempo ir ampliando”.

Por su parte Daniel Caniullán, dirigente de la comunidad Pu Wapi de Melinka, valoró el espacio de diálogo, agregando que “antiguamente las CRUBC cuando se votaron las primeras ECMPO no habían estos espacios, había un no tajante. Construir un plan de desarrollo sostenible respetando al compañero que vive al lado, al pescador, al empresario y todo tipo de actividad económica que convivimos en el territorio. Hoy día vimos más críticas que propuestas y lamento que de parte de muchos representantes no pusieran ninguna propuesta”, concluyó.

El próximo miércoles 21 de febrero se realizará un nuevo taller para seguir debatiendo en torno a las solicitudes, ya que la Comisión Regional de Uso de Borde Costero deberá votar si rechaza, aprueba o aprueba con modificaciones las solicitudes en cuestión.