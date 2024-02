Casi 4 toneladas de productos reunió campaña solidaria de Unión Comunal de Juntas Vecinales Pampas del Corral

Casi cuatro toneladas de alimentos, útiles de aseo e implementos prácticos de diferente tipo, envió la Unión Comunal de Juntas Vecinales Pampas del Corral, con su campaña solidaria en apoyo a familias afectadas por los incendios en la Región de Valparaíso.

Coyhaique.- Se trata de doce pallet con 3.868 kilos de mercadería aportada por la comunidad durante más de una semana de campaña, apoyada por la Delegación Presidencial Regional, Municipalidad de Coyhaique, Gobierno Regional de Aysén, Carabineros de Chile, Aguas Patagonia, Edelaysen y Transportes Zona Sur, que trasladó la carga hacia la zona central.

El cargamento fue despachado por la presidenta de la Unión Comunal, Verónica Legüe, acompañada por el Delegado Presidencial Regional, Rodrigo Araya, el alcalde de Coyhaique, Carlos Gatica, y el propietario de Transportes Zona Sur, Gonzalo Herrera.

“Estamos acá en el lugar de transporte para que toda esta ayuda se vaya a los lugares donde hubo incendio. Se le agradece a toda la gente que cooperó, a los funcionarios de la Delegación Presidencial, del municipio, a todos los que estuvieron acompañando para esta campaña. Todo lo que juntamos va a ir en beneficio de la gente de Valparaíso”, expresó la dirigenta.

En este contexto, el Delegado Rodrigo Araya aprovechó la instancia para reafirmar el llamado a la prevención por parte de la comunidad, en este período de alto riesgo de ocurrencia de incendios forestales.

“Hacemos un llamado nuevamente a la prevención. Estamos en un período de alto riesgo de incendios forestales, sobre todo, en la zona periurbana, por lo tanto, recordamos las medidas de prevención: evitar hacer fuego y ante cualquier humo, hacer la denuncia en los teléfonos de emergencia, porque no es periodo de quema y todo humo puede ser un incendio”, recalcó.

Gonzalo Herrera reafirmó el compromiso de los transportistas con iniciativas como esta. “Transportes Zona Sur es una empresa regional y, como tal, nosotros vivimos de los fletes de esta región y, por lo tanto, también nosotros colaboramos. Estamos cargando la carga que se va a Chacabuco y luego a Santiago y yo felicito estas iniciativa porque los productos que yo he podido ver acá son de primera calidad”, indicó.

En tanto, el alcalde Carlos Gatica añadió que “esto se logra gracias al trabajo conjunto liderado por nuestras juntas de vecinos, la solidaridad de todos nuestros vecinos, y el apoyo de nuestro Delegado, el municipio, y de nuestra empresa privada que ayuda con el transporte de ayuda hacia las zonas afectadas, así que un afectuoso saludo a las familias de las zonas afectadas”.

Además de alimentos no perecibles, agua y útiles de aseo, el cargamento incluye alimentos e insumos para mascotas, carpas y linternas, entre otros artículos de primera prioridad, donados con los aportes de la comunidad local.