Nuevo Mamógrafo del HRC permitirá realizar biopsias estereotáxicas y tomosíntesis

Esta tecnología de primer nivel permitirá evitar traslados de pacientes y diagnósticos más oportunos en patologías mamarías

Coyhaique.- El cáncer de mama es, actualmente, una de las causas de muerte más común entre las mujeres en Chile y es una patología que va en aumento, pero que con prevención y con una detección temprana tiene buen pronóstico de recuperación y sobrevida.

Esmerita Sánchez, de Cochrane, fue una de las pacientes que se trasladó el 2023 al Hospital Las Higueras de Talcahuano para realizarse la biopsia estereotáxica, procedimiento fundamental para la detección de patologías mamarias valoró la llegada del nuevo mamógrafo que permitirá realizar este procedimiento en el Hospital Regional Coyhaique (HRC) “estoy muy feliz de que se puedan hacer las biopsias en Coyhaique. Feliz con que haya llegado esta posibilidad de hacérsela en el Hospital Regional”.

Es en ese contexto, que el nuevo mamógrafo del Hospital Regional Coyhaique cobra tanta importancia para las pacientes de la Unidad de Patología Mamaria de nuestra región, lo que releva Daniel Jara, director (s) del Hospital Regional Coyhaique, ya que sólo el 2023, tuvieron que viajar 22 mujeres a Talcahuano y ahora ya no tendrán que hacerlo “era un desafío, es una meta cumplida y ahora a hacer efectivo el desarrollo de este equipamiento para brindar la atención oportuna y de calidad a nuestros usuarios. Vamos a tener también la oportunidad de abrir la atención de mamografía para lo que no es de especialidad a nivel regional”.

En tanto, Juan Pablo Bravo Quintana, director del Servicio de Salud Aysén, además de celebrar el funcionamiento, destacó los mamógrafos de la red asistencial y en especial del recién inaugurado del Hospital Regional Coyhaique “que permitirá ser más resolutivos. Es lo que vamos a procurar para que nuestros pacientes no se tengan que trasladar a otras regiones para realizarse un examen y no solo para el de diagnóstico, sino que hacerse el preventivo, lo que es fundamental para nuestra región”.

Carmen Gloria Monsalve, Seremi de Salud, por su parte, agregó la importancia de realizar un diagnóstico temprano en mujeres y también en hombres, prestación que “es gratuita para todos los usuarios y usuarias de Fonasa. Estos son hechos concretos, con una inversión sectorial que bordea los 360 millones de pesos que permiten instalar mayor resolutividad a nivel regional, sobre todo para nosotros que estamos tan aislados del centro del país. Así que estamos muy contentos de avanzar en esta línea”, destacó la autoridad sanitaria.

Para Andrea Méndez, Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, estas nuevas prestaciones “son un avance en dignidad y justicia. Pues entendemos que el lugar de origen de las mujeres no puede ser una causa para evitar un tratamiento oportuno en términos médicos”.

Rodrigo Araya, Delegado Presidencial Regional de Aysén relevó el beneficio para los habitantes de la región que podrán recibir un diagnóstico más eficiente y preciso de las afecciones mamarias “estamos muy contentos y esperamos que esto sea un avance en el diagnóstico precoz del cáncer en nuestra región”.

Nuevas prestaciones

Para Iván Mera, jefe del Servicio de Imagenología del HRC, la prestación más importante del nuevo dispositivo es la biopsia estereotáxica que evitará el traslado de pacientes a otros centros del país “se enviaban pacientes a Talcahuano para hacer el diagnóstico. Ahora lo vamos a realizar acá, con nuestros médicos y que va a permitir un diagnóstico más cercano y acortar los tiempos de atención que involucra esto. El pensamiento que siempre he tenido como jefe de la Unidad es tratar de ir mejorando la tecnología y acercarla a la comunidad”, indicó el profesional.

En concreto son tres los nuevos procedimientos que se agregan a la cartera de prestaciones del Hospital Regional Coyhaique, mamografías digitales unilatelares, bilaterales en 3D y biopsias estereotáxicas digitales de mama para pesquisar una patología que el año 2023 alcanzó un total de 40 casos nuevos, misma cifra que el año 2022.