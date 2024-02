MOP mejorará cinco servicios sanitarios rurales que benefician a 1800 personas

Obras para las comunidades de Bahía Murta, El Salto Coyhaique, La Tapera, Lago Verde y Melinka consideran inversión del gobierno del presidente Gabriel Boric a través de la dirección regional de Obras Hidráulicas del MOP de 29 mil millones de pesos, dando una clara señal del gobierno por dar prioridad al mejoramiento del abastecimiento de agua potable a familias de sectores rurales.

Aysén.- El Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas Patricio Sanhueza Ulloa junto al director regional de Obras Hidráulicas del MOP Francisco Real Bahamonde informó que por unanimidad el Gobierno Regional de Aysén y los Consejeros Regionales esta semana aprobaron una inversión MOP de 29 mil millones de pesos para materializar cinco proyectos de Servicios Sanitarios Rurales que beneficiarán a las comunidades de Bahía Murta, El Salto Coyhaique, La Tapera, Lago Verde y Melinka, en la región de Aysén, dando una clara señal del gobierno por dar prioridad al mejoramiento del abastecimiento de agua potable a familias de sectores rurales.

Consultado el SEREMI del MOP, dijo estar muy satisfecho de materializar lo anunciado por el presidente Gabriel Boric respecto a que “el 2024 es el año de la reactivación económica y pro empleo, y de esto estamos dando cuenta con estos 29 mil millones de inversión de la Dirección Regional de Obras Hidráulicas de nuestro ministerio que fueron aprobados por el Gobierno Regional y el Consejo Regional de Aysén, pero además nos satisface que hay coincidencia en la mirada territorial y prioridad en dónde se deben asignar los recursos, y eso da cuenta la votación por unanimidad de todos los proyectos que se han presentado. Esperamos prontamente estar llamando a licitación estos contratos y con esto queremos seguir transmitiendo una señal de optimismo acerca de que este año vamos a generar una gran reactivación económica, tanto a nivel nacional como regional”

En la oportunidad, el director regional de Obras Hidráulicas del MOP, detalló algunos aspectos de las obras, indicando que “se cambiará la red completa, mejorando el estándar y pasando de tuberías de PVC a HDP, se incluyen sistemas de filtro -que antiguamente no los tenían- para poder mejorar la calidad y asegurar la continuidad del suministro a la población de la región. Tenemos 46 Servicios Sanitarios Rurales en la región, y en este momento son cinco los que se van a intervenir, así como también tres más, que son proyectos nuevos. Queremos llegar más allá y focalizar una fuerte inversión en agua potable y por supuesto mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región”.

Para la Gobernadora Regional de Aysén, Andrea Macías Palma esta es una importante instancia en donde el MOP presentó varias iniciativas que benefician al sector rural. “La verdad es que muy contenta por esta votación. Me parece muy relevante señalar que estos son recursos sectoriales. Son más de 30 mil millones de pesos que el Ministerio de Obras Públicas viene a invertir en la región en algo tan básico y necesario como es el agua potable rural. En ese sentido, me parece relevante que comunidades como Murta, Tapera, Lago verde, Melinka que son localidades muy alejadas puedan acceder hoy día y se pueda pensar en esta inversión, donde más allá de la cantidad de habitantes nos estamos jugando por llegar con calidad de vida y por mejorar las condiciones en las que vive nuestra población, pero además incorporando en ello también un proyecto que llevaba muchísimos años como es la conservación y ampliación del Servicio Sanitario Rural de El Salto, que uno pudiese decir que es parte de la comuna de Coyhaique, Capital Regional, sin embargo vemos como el crecimiento de nuestra ciudad también nos desafía a hacer estas grandes inversiones donde hay mucho trabajo detrás. Yo felicito a todo el equipo del Ministerio de Obras Públicas, el trabajo conjunto, porque además poder sortear en términos administrativos y en términos de evaluación de inversión pública, todo lo que tiene que ver con MIDESO, es un tremendo trabajo que se hace justamente para cumplir las palabras que se han empeñado de poder llegar con una mayor inversión, de reactivar la economía y de dar mayor calidad de vida a los habitantes de la región de Aysén”

Por su parte, el Consejero Regional, Víctor Escobar Mardones indicó: “Nos dieron a conocer estas iniciativas que vienen a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región de Aysén. Melinka se lleva un gran porcentaje de estos recursos, 11 mil millones. Hemos tenido muchos problemas en Melinka y la verdad es que gracias al trabajo de los Consejeros Regionales en las localidades también se han levantado estas iniciativas y felicitar a las Consejeras Hernández e Inostroza en la localidad de Murta, así que nos vamos felices, esperamos seguir sumando alegrías para las localidades más extremas y quedamos con algunas tareas pendientes también como es Bandurrias, Río Los Palos y Chacras de Cochrane que esperamos igual dentro del primer semestre tener noticias favorables, así que nos vamos muy contentos y agradecidos de la Comisión RIMA y del MOP”.