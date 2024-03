Mejoramiento de colectores de aguas lluvias en Puerto Aysén y Coyhaique benefician a más de 9 mil personas

Inversión conjunta en ambas ciudades es cercana a los 2 mil millones de pesos, traerá en total 24 empleos directos y permanentes, y el mejoramiento de 12 colectores de aguas lluvias beneficiando a 9 mil personas.

Aysén.- El Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas, Patricio Sanhueza Ulloa, anunció esta semana la conservación y mejoramiento de 12 colectores de Aguas Lluvias totalizando 9.000 personas beneficiadas con estas obras, las que a la fecha presentan un 5% de avance en la ciudad de Coyhaique y 15% de ejecución en Puerto Aysén.

“Estas obras son parte de los lineamientos del gobierno de nuestro presidente Gabriel Boric y como Ministerio de Obras Públicas, en nuestro rol -que es eminentemente social- asumimos como propio, con proyectos como estos que son impulsados desde el gabinete pro crecimiento y empleo, concretando la reactivación económica 2024, tan anhelada y esperada por la comunidad y que en la región de Aysén contempla la ejecución de 150 contratos por el MOP, así que estamos muy contentos de abordar la ejecución de estos trabajos que fomentan ciudades más amigables con su entorno, con el medio ambiente, y con la seguridad y bienestar de los y las ciudadanas, a quienes podemos apoyar y facilitar la vida con esta inversión”, indicó Sanhueza.

“La población beneficiada corresponde a sectores del casco historio de la ciudad, sectores medios y alto de Coyhaique, y gran parte de la ciudad de Puerto Aysén, siendo 9.000 las personas que podrán contar con mayor bienestar y confort en el transitar por las calles de ambas localidades. Ellos y ellas tendrán la infraestructura necesaria para mejorar el encauzamiento de las aguas residuales a través de los colectores, y por otra parte, esperamos contar con la providencia de la ciudadanía para no botar basura y escombros en ellos, y de esta forma mantener por el mayor tiempo posible su buen funcionamiento. Hoy estamos efectuando trabajos de mantenimiento preventivo periódico de la infraestructura, para que la red siempre se encuentre apta para portear el caudal para el que fue diseñado. El impacto social y económico de estos trabajos es importante para el diario vivir de las vecinas y vecinos, porque entregan una solución definitiva de drenaje y evacuación de aguas lluvias, mayor seguridad a la comunidad en su tránsito por las calles y avenidas, se reducen posibles anegamientos en calles y veredas mitigando de esta manera los daños a la infraestructura privada y pública”, destacó Patricio Sanhueza Ulloa.

El director regional de Obras Hidráulicas del MOP Francisco Real Bahamonde detalló algunos aspectos de estos contratos, indicando que “en Coyhaique se va a trabajar en el Colector Hospital, Colector Ciriano Álvarez, Colector Alfonso Serrano, Colector Los Coigües, Colector Bilbao y el Colector lateral Manuel Rodríguez. En tanto, en Puerto Aysén se reforzarán los colectores de Avenida Caupolicán, Colector Luis Alfredo Bustos, Colector Dren Ruta X-240 (Aysén-Chacabuco), el Colector Humberto García, el Colector Benigno Díaz, Colector lateral Manuel Rodríguez y el recambio de sumideros de mayor capacidad hidráulica a la existente en varios sectores de la ciudad de Puerto Aysén, para que en épocas de mayor precipitación no se colapsen estos sistemas y puedan provocar eventuales interrupciones en las funciones de captación y evacuación de las aguas lluvias. Como Ministerio de Obras Públicas contamos con Inspectores Fiscales capacitados para poder atender las necesidades de los pobladores, así que acérquense a ellos, porque son quienes podrán hablar directamente con la empresa y efectuar las coordinaciones pertinentes para evitar cualquier tipo de inconvenientes mientras se realizan los trabajos de evacuación de aguas lluvias; y por otra parte, hacemos un llamado a los y las vecinas a no verter basura en los sumideros y en los colectores para que éstos puedan trabajar a su máxima capacidad hidráulica, lo que nos va a ayudar a todos y todas a protegernos ante cualquier inundación en temporada de invierno”.