Subsecretario de Educación firma convenio con CFT de Aysén que beneficia a las y los estudiantes de IP y CFT Los Lagos

Se trata de un acuerdo de colaboración que permitirá garantizar la continuidad de los ciclos académicos de las y los estudiantes de estas instituciones en Coyhaique.

Coyhaique.- Este viernes el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, se trasladó a la región de Aysén, donde participó de importantes actividades en el despliegue territorial del Gobierno para fortalecer la educación pública en zonas extremas del país.

En Coyhaique, el titular de la Subsecretaría de Educación Superior firmó un convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación, el Centro de Formación Técnica Estatal de Aysén y los administradores de cierre del IP y del CFT Los Lagos. Estas últimas instituciones enfrentan un proceso de cierre debido a una serie de conflictos económicos que se constataron tras una investigación de la Superintendencia de Educación Superior.

El acuerdo busca, a través del CFT Estatal de Aysén, garantizar la continuidad de los ciclos formativos de los estudiantes del IP y CFT Los Lagos, instituciones que en la zona abarcan a alrededor de 400 estudiantes.

Dicho convenio posibilita, junto con el despliegue de acciones que permitan a las y los alumnos dar continuidad a sus estudios, que el CFT Estatal de Aysén disponga espacios físicos suficientes y adecuados, y poner a disposición personal académico idóneo para el ejercicio de las funciones acordadas. El acuerdo permitirá que se respete el valor por matrícula, aranceles, derechos de titulación y de cualquier otro cobro relacionado con el servicio educacional que las y los estudiantes reciban.

El documento compromiso fue firmado por el Subsecretario de Educación Superior Víctor Orellana y el Rector del CFT Estatal de Aysén Víctor Alvarez y acompañaron el Delegado Presidencial Regional Rodrigo Araya, la Senadora Ximena Órdenes, la Seremi de Educación Isabel Garrido y estudiantes del plantel.

El subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, explicó que la celebración de este acuerdo “demuestra que la institucionalidad ha respondido. Hemos hecho convenios con distintas instituciones de educación superior para las nueve sedes del IP/CFT Los Lagos, y acá, en Coyhaique, lo que hemos hecho con el CFT Estatal de Aysén es cumplir también con el objetivo de tener más educación pública en la región. Sabemos que hay desafíos pendientes en la educación pública en Aysén, pero esta firma demuestra que estamos presentes y que vamos a enfrentar estos desafíos: primero, en el ámbito estructural. Vamos a presentar este 2024 una serie de cambios estructurales que van a facilitar la corrección de los instrumentos de administración y financiamiento para que la educación pública en zonas extremas no solo pueda funcionar, sino que pueda proyectarse, crecer, y dar más oportunidades y conectarse con los desafíos del desarrollo socioproductivo de la región. Les dijimos a las y los estudiantes del IP/CFT Los Lagos que no los íbamos a dejar solos y estamos cumpliendo con ellos”.

En tanto, el rector del CFT Estatal de Aysén, Víctor Hugo Alvarez recalcó que “en regiones como las nuestras, extremas, aisladas, la educación estatal es muy importante, y tiene que ser un pilar fundamental para el desarrollo de la zona, por lo tanto, el CFT Estatal de Aysén toma este desafío y le va a dar continuidad de estudios a estos estudiantes. Eso se va a asegurar”.

Karen Ayancán, por su parte, representante de las y los estudiantes del IP/CFT Los Lagos en Coyhaique, expresó que la firma del convenio no solo “es importante, sino que tranquilizadora. Es algo que estábamos esperando (…) y estamos muy contentos con que el CFT Estatal de Aysén haya tomado el desafío de tomarnos a nosotros, por lo que espero que todos podamos terminar nuestras carreras como corresponde, sabiendo que es importante para esta región porque se necesitan profesionales, y que no exista esa continuidad de estudios dentro de estos alumnos significa una pérdida de casi 400 profesionales para nuestra región”.

En tanto, el delegado presidencial Rodrigo Araya manifestó: “Nuestro gobierno está velando para que se cumpla con la normativa legal, que se cumpla con los derechos a la educación y, por supuesto, que hay desafíos por delante en relación a perfeccionar, a mejorar el sistema de financiamiento de la educación pública, pero la obligación de nuestro gobierno con respecto a los estudiantes se manifiesta de esta manera para que puedan concluir sus estudios de manera efectiva aquí en la Región de Aysén”.

La Senadora Ximena Órdenes destacó: “Son más de 5 mil estudiantes en el país y 400 en la región los que fueron afectados con el cierre de estas instituciones. Yo destaco que este convenio es un primer paso que permite dar certezas a las y los estudiantes de Aysén. Estos estudiantes vieron vulnerados su derecho a la educación y hoy con la colaboración de distintos actores se abre un nuevo espacio a través del CFT Estatal de Aysén que da garantía de continuidad de estudios y yo espero que se una señal para superar la crisis que afecta a toda la educación superior en nuestra región”:

La Seremi de Educación Isabel Garrido manifestó el compromiso de la SECREDUC Aysén con el derecho a la educación de los estudiantes afectados por el cierre de estos centros de formación técnica superior. “Desde que se presentó esta situación que es un drama para los estudiantes, hemos estado acompañando y realizando las gestiones junto a la Subsecretaría para apoyarlos y generar las condiciones para que puedan concluir sus procesos académicos. Destacamos la vocación pública del CFT Estatal para hacerse cargo de esta tarea de apoyo. Esto es un hito para la educación pública regional. Hemos actuado dando cumplimiento a la normativa y dentro de la institucionalidad y estamos ampliando los espacios territoriales de educación pública superior y eso es una muy buena noticia”.

Universidad de Aysén

Además de la firma del convenio de colaboración antes mencionado, el subsecretario Orellana participó más temprano en la mañana en la ceremonia de bienvenida de las y los estudiantes de la Universidad de Aysén, quienes comenzaron el proceso académico de este año 2024.