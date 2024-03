Seremi del MOP se reúne con Alcalde de la Comuna de las Guaitecas

Autoridad regional del MOP se reunió con el Alcalde de la comuna de Las Guaitecas Marcos Silva Miranda, oportunidad en la que conversaron acerca de las obras de ampliación de la Caleta de Pescadores, nuevos proyectos para el abastecimiento de agua potable y en el área educacional, así como también las obras de conservación del Aeródromo de Melinka, entre otras iniciativas que traerán reactivación económica y empleo a esta zona del país.

Coyhaique.- El Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas Patricio Sanhueza Ulloa se reunió con el Alcalde de la comuna de Las Guaitecas Marcos Silva Miranda con el objeto de escuchar los temas de su interés y de la comunidad de esta alejada zona de la región, junto con informarle acerca de la futura inversión y las obras que el Ministerio de Obras Públicas materializará en la comuna de Las Guaitecas.

Al finalizar la reunión, Patricio Sanhueza, señaló: “Estamos todos muy entusiasmados por inaugurar la Caleta de Pescadores de Melinka a fin de mes y esperamos que podamos inaugurarla con autoridades del nivel nacional, porque esta obra fue anunciada por el presidente Gabriel Boric. También, dentro del accionar de nuestro ministerio estamos muy entusiasmados porque tenemos cuatro oferentes para desarrollar el Diseño del Complejo Educacional de Melinka, y también vamos a efectuar el mejoramiento del Servicio Sanitario Rural, por lo tanto la inversión que hoy estamos teniendo en esta comuna es histórica y supera los 15 mil millones de pesos que se van a ejecutar y/o iniciar este año, con iniciativas que tienen un claro sello social”.

Por su parte, el Alcalde de la comuna de Las Guaitecas Marcos Silva, destacó que partió el 2024 haciéndole seguimiento a la inversión que tendrá la comuna, la que no es menor en el caso del Ministerio de Obras Públicas, indicando al respecto que “hoy tenemos buenas noticias. La conservación del Aeródromo de Melinka está próximamente a terminar que por contrato termina en mayo, pero que ya está bastante avanzado y en unas semanas más debería estar en uso 24/7, lo que es significativo, con todos los vuelos que tenemos en la comuna que son 10 a 12 diarios, y que bueno que hoy día se haya tenido esa mirada de mejorar este Aeródromo. Sin embargo, también le planteamos al Seremi que podamos ampliar este año la infraestructura en donde llegan los pasajeros y en donde hay un número importante de personas que circulan. Entonces, creemos que hoy se ha ido avanzando paulatinamente y que hoy día la inversión que se ha hecho en Melinka no es menor, así como se plantea hoy día”.

La autoridad comunal agregó que “ya están los recursos disponibles para este año -que son alrededor de 800 millones- reponer y mejorar el agua potable en Melinka, y paralelamente vienen hoy día 11 mil millones de pesos de inversión para la reposición completa del mejoramiento del agua potable en la comuna, y como esto tiene un proceso que dura alrededor de tres años, es necesario poder hacer hoy día mantención a las conexiones que tenemos en Melinka en el sector laguna del granizo que permita poder esperar de buena forma este proyecto emblemático que va a ser de mejora completa de la red laguna de Matuco. También, aprovechamos de preguntar por nuestro proyecto que ya está licitado y que prontamente va haber algún oferente, para hacer el diseño de este liceo que viene a cambiar la vida a nuestros estudiantes en la comuna, que van a tener una infraestructura con mejores condiciones, con los estándares que hoy día permiten tener un liceo, así que felices y contentos estamos porque evidentemente estas son buenas noticias, y por supuesto, satisfechos con esta tremenda infraestructura que es la Caleta de Pescadores que es una inversión sobre los 7 mil millones de pesos, que no es menor y que estuvo en anuncio presidencial en su minuto y que esperamos ojalá sea él quien la inaugure, o la ministra y más autoridades que pudieran llegar a conocer la comuna y tener la oportunidad de inaugurar esta tremenda infraestructura que hoy viene a cambiar la cara y la vida a nuestros pescadores artesanales”.