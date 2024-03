Carabineros de Coyhaique detuvo a sujeto con diversas especies del club Deportivo Baquedano en su poder

El individuo quien mantenía una orden de detención vigente por robo, registra 14 reiteraciones previas por diversos delitos.

Coyhaique.- La oportuna denuncia sobre la presencia de un sujeto causando desorden en las inmediaciones del terminal de buses de Coyhaique, motivó una rápida respuesta por parte de Carabineros de la 1ra. Comisaría de Carabineros, logrando su detención por robo en lugar no habitado y con ello recuperar numerosas especies pertenecientes al Club Deportivo Baquedano de esta ciudad.

El Comisario (S) de Coyhaique, Capitán Matías Maureira, indicó que siendo aproximadamente las 10:00 horas del domingo recién pasado, Carabineros fue alertado de manera telefónica con la finalidad de fiscalizar a un sujeto causando desorden en el lugar.

“Cuando llegamos se pudo verificar que se trataba de un joven que -presumiblemente- se habría encontrado bajo los efectos de estupefacientes y no contaba con la documentación que permita acreditar su identidad”, expresó el Oficial.

El procedimiento apoyado por la Sección de Investigación Policial (SIP), permitió verificar su identidad, pudiendo constatar que el individuo mantenía en su poder un equipo musical, un televisor, zapatos de fútbol, indumentaria e inclusive trofeos y medallas obtenidas por el club deportivo, de las cuales no pudo acreditar su pertenencia, según indicó el Capitán Maureira.

Frente a lo anterior, Carabineros realizó diligencias que permitieron ubicar a un dirigente de este club deportivo, quien confirmó que durante la madrugada habían sufrido la sustracción de especies desde sus instalaciones, tras lo cual la SIP detuvo al sujeto por este hecho.

El aprehendido, quien registra 14 reiteraciones previas por diversos delitos, mantenía una orden de detención vigente por su posible participación en otro delito de robo.

Los antecedentes del procedimiento fueron remitidos a la Fiscalía que dirige investigación por este hecho, siendo las diligencias y peritajes encomendadas a la SIP y Labocar.

Desde enero al 25 de febrero, Carabineros ha realizado 37.328 controles de identidad, logrando la detención de 819 personas por diferentes delitos en la región, de los cuales 8 son por el delito de robo. De estos, un 67% registra detenciones previas por parte de Carabineros.