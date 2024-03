CONAF informa reapertura de Reserva Lago Carlota

La unidad fue cerrada al público en agosto del año pasado debido a las condiciones climáticas imperantes en la zona, como también por problemas de acceso. Sin embargo, y tras una evaluación técnica, se determinó su apertura a contar de esta fecha.

Coyhaique.- El Departamento de Áreas Silvestres Protegidas de la Corporación Nacional Forestal en nuestra región, CONAF Aysén, dio a conocer la reapertura al público, a contar de esta fecha, de la Reserva Nacional Lago Carlota.

Al respecto, cabe señalar que la unidad debió ser cerrada en agosto del año 2023 por recomendación del Encargado de Áreas Silvestres de la Provincia de Coyhaique, Julio Molettieri, como una medida preventiva debido a las condiciones climáticas imperantes en la zona, así como también por los problemas de accesibilidad, derivados de las malas condiciones en las que se encontraba del camino.

“Efectivamente, tuvimos que cerrar el año pasado debido a las malas condiciones climáticas que persistieron hasta la primavera en esta unidad y en gran parte de la región oriental, y luego el acceso se vio comprometido debido al estado del camino”, explica José Luis Pérez Vargas, Jefe Provincial (I) de Coyhaique.

“Gracias a la colaboración de la Municipalidad de Lago Verde y a un convenio que mantenemos con ellos, logramos mejorar la accesibilidad de manera provisional. No obstante, una vez superada esta fase, nos encontramos con períodos de altas temperaturas, baja humedad relativa y fuertes vientos, lo que generó alertas de Botón Rojo por el riesgo de incendios forestales. Por consiguiente, a pesar de tener la opción de reabrir, decidimos mantener el cierre hasta el día de hoy. En la actualidad, las condiciones meteorológicas ya no representan una amenaza para la propagación de incendios y el estado del camino permite el acceso a la unidad, aunque únicamente con vehículos de doble tracción. No obstante, tenemos la expectativa de seguir mejorando la accesibilidad con el apoyo del municipio y continuar apoyando a la comunidad con leña seca para su calefacción”, añade.

La Reserva Nacional Lago Carlota se encuentra ubicada en la comuna de Lago Verde, provincia de Coyhaique, Región de Aysén, a 230 km al nororiente de la capital regional. Fue creada el 08 de junio de 1965, mediante el Decreto Supremo N°391, abarcando una superficie de 18.060 hectáreas. El mismo documento señala que el objetivo de su creación, fue “garantizar la vida de determinadas especies arbóreas y conservar la belleza del paisaje”.

Posee un clima de estepa frío: seco y con precipitaciones medias anuales no superiores a los 500 ml. Tiene una temporada húmeda corta y temperaturas que bordean los 0ºC como promedio durante los meses de invierno. En la unidad predominan las especies vegetales de bosque caducifolio de Aysén, conformado por lengas y ñires. Entre su fauna destacan el cóndor, puma, ñandú, pato cuchara, huemul, carpintero negro y cisne de cuello negro, entre otros.