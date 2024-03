Con positivos resultados concluyó campaña “Aysén ayuda a Villa Alemana”

Pronto el camión que ha colaborado con esta instancia trasladará la ayuda para las familias que lo perdieron todo a raíz de los incendios que afectaron a la zona central del país.

Puerto Aysén.- Alimentos no perecibles, artículos de aseo, agua y útiles escolares, se lograron reunir en la campaña “Aysén ayuda a Villa Alemana”, instancia que permitió realizar un trabajo conjunto entre la comunidad, juntas de vecinos, gremios como la Cámara de Comercio y la Ilustre Municipalidad de Aysén.

“Se hicieron diferentes actividades y también estuvo en nuestra casa de la cultura durante un mes, este trabajo de diferentes voluntarios. Así es que, solamente sacar un balance positivo, ahora esperamos la confirmación del camión que llevara la ayuda a Villa Alemana. Por lo tanto, estamos muy contentos de lo que ha ocurrido y de todo el apoyo que hemos tenido de las diferentes localidades, como también, de otras comunas que se acercaron a dejar su colaboración. Agradecer a los voluntarios y a todos quienes de una u otra forma se sumaron a esa campaña”, manifestó el Alcalde, Julio Uribe.

De igual forma, la presidenta de la Cámara de Comercio de Aysén, Claudia Andrade, relevó la participación de la comunidad y los comerciantes locales.

“Como lo decía el señor Alcalde, la respuesta de la comunidad y en este caso la comunidad también conformada por el comercio de Aysén tuvo una muy buena respuesta. Se dispuso por las voluntarias que estaban trabajando en la casa de la cultura, cajas para juntar víveres en varios locales comerciales, lo cual, tuvo muy buenos resultados. También se dispuso en algunos puntos claves o estratégicos, urnas, que nosotros como Cámara de Comercio nos encargamos de entregar y retirar. Aysén es una comunidad muy solidaria y eso se ve reflejado en este tipo de campañas, así es que, nos quedamos muy conformes por el trabajo que realizamos durante este mes”.

Griselda Millacura, es la funcionaria municipal encargada de la casa de la cultura y fue quien coordinó a las personas voluntarias para reunir y seleccionar los productos, que pronto viajaran a Villa Alemana, detallando lo recolectado.

“En detalle, alimentos no perecibles 5.647 productos, de estos rotos, en mal estado o vencidos, se dieron de baja 138, quedando 5.509 productos, los productos de limpieza y aseo personal son 3.087 y rotos o en mal estado 68, quedando 3019, en total por enviar 8.528 productos. Mencionar que, hubo 29 voluntarios que realizaron un trabajo sigiloso durante casi un mes, contra viento y marea ellos no pararon, tuvieron siempre la perseverancia en esta campaña solidaria”.

En tanto, Carlos Arteaga, presidente de la junta de vecinos del sector Pedro Aguirre Cerda, relevó la participación de las distintas unidades vecinales, detallando algunas de las actividades que ellos pudieron efectuar.

“Agradecer a las y los vecinos de la población Pedro Aguirre Cerda y que participan de la junta de vecinos, porque desde el inicio de la campaña solidaria, ellos también realizaron acciones en el sector, hicieron una serie de actividades como pesca milagrosa, trueque de productos, show para recaudar dinero y juntar productos por alrededor de 500 mil pesos, que fueron entregados en el show de cierre de la campaña. Por lo tanto, los vecinos estuvieron a la altura de lo que requería el momento y trabajaron durante todo el mes por este objetivo”.

Las actividades solidarias también incluyeron un show de cierre con al menos 12 bandas locales que con gran entusiasmo no dudaron en ser parte de la iniciativa y dentro de las últimas semanas se destacó la unión entre los trabajadores municipales, voluntarios, comerciantes, empresarios, juntas de vecinos y todos quienes se sumaron a la iniciativa denominada “Aysén ayuda a Villa Alemana”.