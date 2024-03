Salud invita a la comunidad a vacunarse contra la Influenza

El proceso de inmunización se está llevando cabo en todos los establecimientos de salud pública de la región, establecimientos de educación pre escolar y básica, además de coordinaciones especiales para atender a personas postradas en domicilios.

Hasta el Consultorio Víctor Domingo Silva de Coyhaique, se trasladaron autoridades gubernamentales y de salud para dar inicio oficialmente al proceso de vacunación contra la Influenza, medida que anualmente se realiza a lo largo de todo el país con el objetivo de reforzar el sistema inmunológico especialmente de adultos mayores, niños y enfermos crónicos, antes de la llegada del invierno.

Proceso de vacunación que contribuye a la prevención de enfermedades respiratorias, como lo explicó la Seremi de Salud, Carmen Monsalve Gómez. “El llamado a la comunidad es al autocuidado, ya que la vacuna de la Influenza nos ha permitido salvar vidas, y esta vacuna en específico – al igual que otras- nos permite evitar enfermar gravemente o morir por enfermedades respiratorias, porque eso ocurre todos los años con los grupos de riesgo, y en las personas que no se han protegido”.

Los grupos priorizados para esta campaña son las personas de 60 y más años, personas con patologías crónicas, embarazadas, niños y niñas desde los 6 meses y hasta 5° año básico (independiente de la edad), docentes y asistentes de la educación (hasta 8°básico), cuidadores/as de adultos mayores, trabajadores avícolas y criaderos de cerdo, además de funcionarios de salud, entre otras institucionales como bomberos.

En este contexto, el Delegado Presidencial Regional, Rodrigo Araya Morales, hizo extensivo el llamado a la población regional para sumarse a este proceso de vacunación. “Esta campaña que se inició desde el 15 de marzo esta enfocada en todos los grupos prioritarios, por eso hacemos un llamado a toda las personas que son los grupos de riesgos que se acerquen a los puntos de vacunación, lo cual nos permite prevenir de sufrir enfermedades graves y episodios que pueden causar la muerte, por lo tanto, llamados a todas las personas que acudan a los centros de salud de toda la región a ponerse la vacunación contra la influenza 2024.

En esta oportunidad, un usuario del Consultorio Víctor Domingo Silva, Juan Carlos Saldivia Paillacar, también reforzó este proceso de vacunación. “Yo me he vacunado todos los años de la Influenza, y me he puesto todas las vacunas del COVID, y mi experiencia ha sido bueno porque no me resfrío casi nunca. Yo le digo a la comunidad que vengan a vacunarse, porque van a alargar su vida, no van a tener ninguna enfermedad porque a mi me ha dado buenos resultados el tema de las vacunas”.

Similar opinión fue la que entregó José Anibal Chavarría, usuario del Consultorio Víctor Domingo Silva. “Yo les diría que concurran lo antes posibles, porque estas vacunas son para prevenir, sobre todo de la Influenza porque estamos en la época en que comienzan los casos, y se dejan pasar el tiempo pueden agarrar una Influenza antes que se vacunen, y lo mismo puede pasar con el COVID, hay que prevenir”.

Finalmente, el Director del Servicio de Salud Aysén, Juan Pablo Bravo, entregó detalles acerca de los horarios en los puntos de vacunación de la red asistencial. “Los distintos puntos de vacunación que están habilitados en los establecimientos de salud pública, van a estar habilitados de desde las 09 a las 12:30 y desde las 14 a 16hrs. donde también se van a coordinar la vacunación extramuro para pacientes postrados, la cual se puede coordinar con los dispositivos de salud más cercanos a cada domicilio, al igual que la vacunación en los colegios. Aquí hay que recordar que más del 80% de los pacientes hospitalizados más graves, no estaban vacunados ni contra la Influenza, ni el COVID, por lo tanto la importancia de la prevención es fundamental”.

Esta campaña, denominada “Vacúnate contra la influenza, no duele tanto como enfermar gravemente”, busca alcanzar el 85% de la población objetivo inoculada y de esa forma proteger a la población, sobre todo a los más vulnerables.

Cabe señalar que la influenza, o también llamada gripe, es una enfermedad contagiosa que se transmite desde una persona enferma al toser, estornudar o mediante las secreciones nasales; que puede incluso conducir a un cuadro de neumonía o empeorar problemas de salud ya existentes en las personas.

Dentro de los síntomas de esta enfermedad, se encuentran: fiebre, tos, dolor de garganta, escalofríos, cansancio, tos, dolor de cabeza, dolores musculares.

¿Cómo prevenir la influenza?