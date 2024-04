Servicio de Salud Aysén y Centro de Rehabilitación del Club de Leones firman convenio de colaboración

Un importante convenio firmó el Club de Leones de Coyhaique y el Servicio de Salud Aysén, en colaboración transversal con autoridades de todos los sectores políticos, con el fin de fortalecer el trabajo que cumple el Centro de Rehabilitación Integral de esta institución.

Coyhaique.- “La firma de este convenio tiene mucha importancia, porque logramos aunar los criterios de distintos actores políticos lo cual es muy importante, porque estamos todos remando hacia el mismo lado en la salud de nuestros pacientes. Estos recursos nos ayudan a suplementar las falencias que tenemos en atención y nos permite descentralizar las atenciones en Coyhaique”, indicó Hans Beisegel, director del Centro Rehabilita de Coyhaique.

La acción en la que participaron diversas autoridades es un fuerte impulso al trabajo que despliega el Club de Leones en la región de Aysén y una muestra que el trabajo mancomunado permite mejorar las condiciones de las personas. “El financiamiento se ha logrado aumentar, pero eso no es suficiente tenemos que seguir avanzando y acá no hay colores políticos, estamos trabajando todos en la misma línea y en el mes de mayo el Club de Leones va a necesitar el apoyo de todos y todas para seguir brindando este apoyo desde el Gobierno”, declaró Rodrigo Araya, delegado presidencial regional.

El Club de Leones de Coyhaique nació hace 72 años, mientras que el centro de rehabilitación cumplió 21 años al servicio de los pacientes de Aysén. Actualmente atienden psicólogos, kinesiólogos, fonoaudiólogos, terapeuta ocupacional, asistentes sociales y próximamente se sumaría atención médica, en parte gracias a estos nuevos recursos.

El senador David Sandoval, junto con felicitar a la institución que atiende a niños, niñas y jóvenes, agregó que “acá hay una articulación política y aquí hay una acción concreta y que no tiene que ver con posiciones políticas, sino con buena política para la gente de la región de Aysén y nos conjugamos, como en muchas cosas, con la senadora Órdenes y nos articulamos para apoyar al Club de Leones”.

Claudio Rojas, cuyo hijo es usuario del Centro de Rehabilitación, agradeció también la posibilidad de contar con un espacio para la atención de su hijo y celebró que el Centro cuente con más recursos para extender su labor, la que se amplía desde este año a otros sectores de la región.

Mientras la senadora Ximena Órdenes precisó por su parte que “nos comprometimos como senadores a gestionar lo que estuviera a nuestro alcance para garantizar más allá de un aumento de presupuesto al centro Rehabilita en la región de Aysén, era el compromiso de fortalecer el rol que tiene en la región para muchos usuarios, pacientes que saben el trabajo que se realiza y tenemos el sueño de extender esto más allá de la capital regional y es un complemento y un apoyo al trabajo que se realiza en la Red Asistencial”.

El Servicio de Salud se compromete a ser un aliado estratégico del Centro Rehabilita. Por eso su director Juan Pablo Bravo, junto con agradecer a las autoridades, resaltó que “este convenio viene a suplementar el presupuesto del Club de Leones y las atenciones para hacer más eficiente y efectivo llegar a más personas en rehabilitación dentro de la región”, concluyó.

El Centro de Rehabilitación del Club de Leones presta un importante apoyo a niños, niñas y jóvenes en situación de discapacidad, quienes son trasladados en el propio bus institucional, si el caso así lo requiere.