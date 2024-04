Por primera vez tres para-atletas viajarán a Argentina a competir representando a Aysén

Los deportistas clasificaron para participar en los Juegos Binacionales Para Araucanía, en la cual participarán más de 300 competidores para llevarse la gloria a sus tierras.

Aysén.- Entre los días 5 y 10 de mayo se realizará en La Pampa, Argentina, la competencia que reúne a los practicantes del deporte adaptado de las regiones y provincias del sur de los países con la frontera más grande de Sudamérica, los juegos Para Araucanía.

En esta edición se contará con la participación Cristian Llancalahuen, Vladimir Vergara y Yohana Retamal; tres para-atletas de Aysén y que serán los primeros en representar a la comuna en una competencia fuera del país. Los tres son frecuentes usuarios de la Oficina de la Discapacidad de la Municipalidad de Aysén.

Los competidores ayseninos han entrenado alrededor de cinco años con su profesor Felipe Carimán en el Polideportivo 21 de abril, particularmente menciona estar orgulloso de sus pupilos por la constancia y el esfuerzo que han realizado.

“Específicamente Johana y Vladimir van a hacer pruebas de velocidad de 100 y 200 metros planos. Y tercer participante deportista, Cristian va a realizar fondos que serían 1400, 800 y 400 metros planos también”, especificó el profesor.

La Oficina de la Discapacidad ha estado apoyando de distintas maneras a los deportistas clasificados y a otros usuarios que tienen la necesidad de sumar espacios para ejercitarse, por lo que lugares como el Polideportivo o el Gimnasio IND han podido ser usados por personas con alguna discapacidad, motivados por el deporte. Así que los profesionales han realizado los trámites necesarios para que los beneficiarios puedan cumplir con sus entrenamientos.

La coordinadora de la oficina, Vanessa Vera, dio un mensaje a sus usuarios, “ queremos motivar no solamente a quienes van a competir, sino que hacer una invitación a todas las personas en situación de discapacidad a que se atrevan a participar en estas instancias, la discapacidad no es una limitante para poder reforzar sus habilidades y que la inclusión la hacemos todos.”

“Por lo tanto, los invitamos a participar en los talleres de deporte que hay durante la semana de lunes a jueves. Si quieren más información se pueden acercar a la oficina y podemos entregarles más información acerca de esto”, comentó la encargada del programa.

La competencia albergará a casi 300 deportistas de las regiones de Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes y las provincias argentinas de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

La para-atleta Yohana Retamal expresa estar muy contenta con su logro junto a sus compañeros,“Sí, sí, claro que sí. Estoy muy orgullosa con los demás alumnos, porque también me ayudaron. El profesor Felipe me ayudó harto a participar de las carreras que tanto me gustan. Quiero participar en otras actividades, pero más adelante, con los chicos y con Felipe igual”.

Los demás representantes ayseninos están motivados en dar lo mejor de ellos, además de que esperan con ansias el viaje, ya que para unos será su primera vez en otro país.