237 familias de Coyhaique recibieron su subsidio habitacional y después de 15 años podrán iniciar obras en la Chacra G

En un ambiente de gran alegría y emoción, 237 familias de Coyhaique recibieron los certificados de subsidio que les permitirán iniciar las obras de construcción de sus anheladas viviendas en terrenos de la denominada “Chacra G”, emblemático proyecto que viene trabajando el Ministerio de Vivienda desde hace más de una década con apoyo de las autoridades regionales, entidades patrocinantes, dirigentes y beneficiarios.

Coyhaique.- Los integrantes de los comités “Caminando por Coyhaique”, “Ventisqueros”, “Adonay” y “Chilcos de la Patagonia” coincidieron en destacar que este acto no solo representa la entrega de subsidios para las familias que han trabajado por más de 15 años por su casa propia, sino que se trata, además, un hito histórico al dar la luz verde a la ejecución del mayor proyecto habitacional en la historia de la región. Cabe consignar que allí se proyectan más de dos mil soluciones habitacionales en el mediano y largo plazo, considerando los grupos asociados a los terrenos de la Chacra G 1 y posteriormente los de la Chacra G 2, los que forman parte del Plan Urbano Habitacional que impulsa el Ministerio de Vivienda como área de expansión para la capital regional.

En ese contexto la Seremi de Vivienda, Paulina Ruz, felicitó a las familias y destacó el avance en las metas asumidas por el Gobierno. “En este caso asumimos un compromiso con las más de mil 200 familias de la Chacra G, donde iniciaríamos las obras, adelantaríamos los procesos y para ello es que se otorgan estos 237 primeros certificados de subsidio que nos va a permitir además iniciar obras para generar las conexiones para el resto de las familias. Es un proyecto emblemático en materia habitacional en la región, el cual es parte de nuestro Plan de Emergencia Habitacional como una política de Estado impulsada por el presidente Gabriel Boric, y nuestro ministro de vivienda Carlos Montes. Nuestro trabajo no se puede concebir sin las comunidades y nuestro compromiso con las familias de la región de Aysén está más firme que nunca”, afirmó.

De igual forma el Delegado Presidencial Regional, Rodrigo Araya, indicó que estos avances concretos reafirman el compromiso del Gobierno con las familias de todas las comunas de la región. “El trabajo que ha hecho aquí la Seremi de Vivienda con el apoyo del ministro Montes, ha sido relevante. Este hito de 237 familias donde le entregamos los certificados de subsidio, vienen a resolver un problema de 15 años de arrastre y lo espectacular es que nuestro Gobierno, con su Plan de Emergencia, pudo gestionar este subsidio para que sumando el apoyo del Gobierno Regional se construya también la macro infraestructura en conjunto con las viviendas. Eso es algo pocas veces visto y nos va a permitir continuar después construyendo las otras viviendas en secuencia”, precisó.

Las Familias

La alegría de las familias quedó reflejada en las palabras de la dirigenta María Cárcamo, secretaria del comité Adonay. “Estamos muy felices, la verdad que esta es la punta del iceberg de muchos proyectos y en realidad estamos muy contentos porque lo logramos. Tenemos que agradecer a la Seremi porque hizo un trabajo espectacular, se movió a nivel central y estamos muy agradecidos de todo lo que se ha hecho en este último tiempo. Avanzamos lo que no habíamos avanzado en 14 años, lo avanzamos en un año y medio o dos, entonces la verdad es que solamente tenemos agradecimiento por un avance increíble. Tenemos el terreno, tenemos los subsidios y además, como dijo el Alcalde, los permisos de obras preliminares, así que felicitaciones para nosotros y para todos”, manifestó.

Similares palabras tuvo Juan Carvajal, Secretario del Comité Ventisqueros, quien dijo que los subsidios son una muestra de que el trabajo y la perseverancia van rindiendo sus frutos. “Sí, mucho tiempo esperando, ya casi 18 años, para el gran anhelo de la casa propia y también como representante del comité, de las familias que tenemos, así que orgulloso por todos ellos también que tienen ya su certificado en mano y ahora vamos con el pie derecho a seguir con lo que se viene, que ya es la futura construcción de las casas”, indicó.

La construcción de las primeras 237 viviendas de la Chacra G será posible también con el apoyo de las entidades patrocinantes Xinta y Aes Consultores, en base a una inversión del Ministerio de Vivienda a la que se debe sumar el ahorro de las familias y un aporte de 2 mil millones de pesos del Gobierno Regional de Aysén.

Según lo proyectado, en los próximos meses se espera iniciar la construcción de las vías principales del lote G1, incluyendo las matrices de agua potable, los colectores de alcantarillado, electrificación y alumbrado público, la pavimentación y habilitación de terrenos para conformar las manzanas donde se emplazarán los loteos de los comités de vivienda.