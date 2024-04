Carabineros suscribe convenio de colaboración OS-14 con Municipalidad de O’Higgins

A la fecha nueve de un total de diez municipios de la región de Aysén han adherido a esta estrategia orientada al desarrollo de un trabajo conjunto para efectuar patrullajes mixtos, ampliar las capacidades de vigilancia, optimizar los recursos y atender las demandas de la comunidad.

Villa O”higgins.- En una fría jornada y con un minuto de silencio en memoria del Teniente Emmanuel Sánchez Soto (QEPD) fallecido en un procedimiento policial en la Comuna de Quinta Normal, Carabineros Aysén a través de su Jefe de Zona, General Patricio Santos Poblete y el Alcalde de la Comuna de O’Higgins José Fica Gómez suscribieron la firma del convenio de colaboración OS-14 orientado a potenciar un trabajo conjunto y patrullajes mixtos con la finalidad de brindar más seguridad y protección a la comunidad que hace patria en la comuna más austral de la región de Aysén.

La ceremonia contó también con la presencia del Prefecto de Carabineros Aysén, Coronel Fuad Chaban Vilches; el Jefe del Departamento de Apoyo a las Operaciones Policiales, Coronel Richard Gutiérrez Lamilla; el Subcomisario de la Subcom. Villa O’Higgins (F), Capitán Luis Villagrán Gutiérrez; Ejército de Chile, Armada, concejales, autoridades locales, la comunidad e invitados especiales.

Se trata de una comuna muy significativa para Carabineros, lugar donde en 1965 falleció el Teniente Hernán Merino Correa tras los sucesos de Laguna del Desierto.

El General Patricio Santos Poblete recordó que la seguridad es tarea de todos. El colegio, la educación es la continuación de la familia, donde se toma conciencia del proceso de socialización, donde se transfieren valores, normas de convivencia que posteriormente los menores incorporan a sus estructuras de personalidad y se adaptan al entorno en que viven en función de esos principios.

Es ahí donde se debe realizar la inversión y concentrar los esfuerzos que permitan generar normas de convivencia en el entendido que la seguridad es tarea de todos. “Es más que policías, tenemos que trabajar todos juntos”, indicó.

Visión de perspectiva

Desde el año 1996, Carabineros inició la formulación estratégica a largo plazo integrando a la comunidad en el desarrollo de estrategias y metodologías de trabajo en materias de seguridad, entre estas el Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva a inicios del año 2000, sumado al trabajo de modelos de integración comunitaria y el levantamiento de factores sociales, situacionales que convergen para que ocurra el delito.

“La seguridad desde el punto de vista de los efectos siempre tiende a hacer que la demanda sea infinita (…). En el proceso de reforma y modernización entendimos que, desde la conexión con la comunidad, es donde aprendemos, donde crecemos y donde mejoramos”, expresó.

Alcances del convenio

Actualmente, existen cerca de 300 convenios suscritos con municipios a nivel nacional, lo cual permite llegar a cerca del 95% de la población urbana del país.

“Es especialmente relevante en el proceso de reforma y modernización transitar hacia mejores especializaciones, capacidades profesionales, tecnologías, consolidar nuestra relación con la comunidad y trabajar juntos en el primer fundamento, la seguridad como tarea de todos”, precisó.

“Este es el noveno convenio que firmamos, nos queda solamente Chile Chico y estamos cubriendo cerca del 97% de la población de la región con convenios OS-14. Este convenio lo que hace es dar un sustento legal a las relaciones que mantenemos de vigilancia conjunta con los municipios. Esto nos permite tener patrullajes mixtos entre inspectores municipales y Carabineros ya sea a pie, montados, en lancha, helicóptero y en definitiva llegar con sentido de oportunidad a las necesidades de la comunidad”.

El General Santos añadió que las atenciones son más bien en incivilidades, sobre ordenanzas municipales, es decir, no aquellos elementos que son constitutivos de delitos que por su magnitud puedan conllevar situaciones de riesgo de vida para las personas, los cuales seguirán siendo atendidos exclusivamente por Carabineros.

“En la región –en los tres primeros meses y a los diez primeros días de abril- Carabineros ha registrado cerca de 75 mil procedimientos a razón de 30 procedimientos por hora. En la comuna de O’Higgins la cantidad de procedimientos registrados es de cerca de 1.750 y se ha detenido a seis personas, de las cuales el 50% es por órdenes de detención pendiente. Los Carabineros aún en este lugar austral hacen labores de control y fiscalización permanente. La actividad delictual ciertamente es muy baja y lo que más se comete son incivilidades, ingesta de alcohol en la vía pública o tenencia poco responsable de mascotas, por lo tanto, el llamado es a trabajar en conjunto con el municipio con quien tenemos la mejor relación y trabajar junto en favor de la comunidad”, precisó el Jefe de Zona Aysén, quien agradeció la suma de voluntades declaradas en ceremonia de firma de convenio y a quienes se van a desplegar en un trabajo conjunto en beneficio y protección de la comunidad.

Convicción de un trabajo conjunto

Por su parte el Alcalde de la Comuna de O’Higgins José Fica Gómez, indicó que la firma de este convenio, reafirma la convicción de un trabajo conjunto basado en la educación y prevención al servicio de la comunidad.

“Esto es un bien para la comunidad, para el municipio, para Carabineros, para que nos sintamos apoyados y que, al ocupar todas nuestras herramientas o acciones desarrolladas, estén avaladas legalmente a través de este convenio”, expresó el Alcalde, quien aprovechó la ocasión de agradecer a Carabineros –a través del Jefe de Zona Aysén- sobre la entrega de terrenos para la construcción de viviendas para vecinos de esta austral comuna.

“Tenemos alrededor de 900 habitantes y en el verano hemos registrado hasta 5 mil personas en el parque y unos 5.600 en la caseta de turismo, por lo que ahí va a haber un buen tema para trabajar con Carabineros”, indicó.

En tal sentido, el Concejal de la comuna de O’Higgins Humberto Pizarro Pérez, manifestó que “para nosotros es importante este convenios porque permite realizar un trabajo conjunto entre inspectores municipales y Carabineros tanto en el área de la tenencia responsable de animales, ruidos molestos y un montón de cosas que suceden en nuestra comuna que no son de un carácter mayor pero que no es delincuencia (…) todos estamos trabajando en conjunto con la finalidad que no existen problemas y en eso estamos todos comprometidos”, puntualizó.