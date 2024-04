Familia de joven aysenino pide ayuda por tratamiento en Santiago “su condición es compleja”

Cinco meses han pasado desde que Cristian Velásquez Panichini fue trasladado hasta la capital nacional para efectuar una batería de acciones que le permitan recuperar su salud debido a una serie de complicaciones médicas acontecidas en la Región. La falta de especialistas obligó a su familia a radicarse en Santiago y pedir colaboración para contar con el tratamiento adecuado. Sin embargo, la situación no ha sido la esperada. Desde su entorno acusan un “abandono por parte de los médicos vasculares” en el Hospital El Salvador debido a distintos de procedimientos. Actualmente, el joven de 33 años se mantiene en una situación delicada. Su madre aboga por la atención de un cirujano vascular y que pueda ser añadido a la lista nacional de trasplante.

Aysen.- El caso de la familia Velásquez Panichini conmovió a la comunidad aysenina cuando Cristian, conocido por sus amigos como Kastor, declaraba sus esperanzas de vivir pidiendo ayuda a las autoridades locales para gestionar las acciones necesarias ante la falta de especialistas en la zona. Los hechos, indican desde su núcleo, se remontan a las atenciones que recibió Velásquez en la Unidad de Diálisis del Hospital de Puerto Aysén, lugar en el cual la manipulación de fístula que permitía su diálisis no habría sido la optima generando que esta se “rompiera”, por lo que, se vio imposibilitando de recibir esta acción vital.

En este sentido, Cristian ha sido derivado en más de una oportunidad a distintos recintos asistenciales del país por la inexistencia en la Región de Aysén de profesionales idóneos para el tratamiento de su enfermedad de base y la condición vascular que requiere. La vivencia de estos ayseninos se suma a la larga lista de personas que por el solo hecho de vivir en la Patagonia – Aysén ven limitadas sus alternativas de recuperación, quedando a la acción que tenga la Red Integrada de Servicios que posee el Ministerio de Salud.

María Cristina Panichini, madre de Cristian explicó que “la condición de Cristian en Santiago actualmente está compleja porque hizo una urgencia dialítica este fin de semana, ya que se tapó su catéter nuevamente y no se ha podido resolver el tema vascular. La verdad que no sé qué están esperando. Es complejo. Los vasculares que entraron a pabellón con Cristian le dijeron que lo iban a externalizar (el servicio), cosa que tampoco ocurrió y el nefrólogo tuvo que poner el catéter nuevamente. Así es que desconforme con la parte de los médicos, con los cirujanos vasculares, porque no se ha tomado en serio esto. Es un paciente complejo, es un joven que tiene muchas ganas de vivir”.

La madre de Cristian, tras ser consultada si ha tenido alguna ayuda por parte del Servicio de Salud de Aysén en estas últimas gestiones indicó que “ni siquiera preguntas para saber cómo está el paciente. Nada. Es triste esto”. Añadiendo que “ como familia, como mamá, es frustrante, es poco digno, porque estar fuera de su casa es difícil y más con un hijo enfermo que no ha tenido una solución médica, peor aún. Espero que el día miércoles ya puedan hacer algo con él, porque de eso depende de que Cristian siga viviendo, depende de que él tenga un acceso donde se pueda dializar”.

Finalmente, Panichini, agradeció a todos los ayseninos que han estado pendientes del avance de salud de Cristian Velásquez. “Gracias por estar pendiente y por preocuparse de él, a sus amigos gracias, un abrazo enorme para todos”, sentenció la vecina de Puerto Aysén.