A 12 años de su compromiso: zona franca no se concretaría en este Gobierno

Fue un anuncio hecho por el fallecido ex presidente Piñera el año 2012 y hasta ahora solo existe el terreno a 4 kilómetros de Puerto Aysén en la ruta hacia Chacabuco.

El representante del Presidente Boric en la región fue tajante al manifestar que “el proyecto de zona franca está detenido, no ha tenido avances… no está priorizado para poder discutirse actualmente”.

Aysén.- En una entrevista efectuada en Radio Las Nieves FM de Puerto Aysén, el Delegado Presidencial Regional, Rodrigo Araya Morales, fue consultado respecto a los avances que ha tenido en la actual administración el proyecto de zona franca.

“El proyecto de zona franca está detenido, no ha tenido avances, hay un tema básicamente de política internacional que ha significado que no tenga muchas modificaciones, porque con todos estos temas de tratados de libre comercio que tiene el país y toda la política económica de recuperación de nuestro país, ese proyecto no está priorizado para poder discutirse actualmente”.

De esta forma y con el tiempo que le queda al Gobierno, es muy difícil que este proyecto se concrete en la actual administración del país, “el proyecto de zona franca yo creo que tiene muy pocas posibilidades de que se consolide como una alternativa concreta ahora”, agregó el delegado presidencial regional.

Recordar que, el proyecto de zona franca para Aysén, fue uno de los tantos compromisos adquiridos por el fallecido ex presidente Sebastián Piñera con nuestra región, tras el Movimiento Social de 2012 y que lamentablemente no se cumplió.

La iniciativa tuvo un grado de avance, en el gobierno de la ex presidenta Michelle Bachelet, que es cuando se compró el terreno, ubicado aproximadamente a 4 kilómetros de la ruta Puerto Aysén – Puerto Chacabuco, pero desde aquel entonces y tras 12 años desde su anuncio el proyecto no ha logrado concretarse.