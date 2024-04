Ley 40 Horas ya es una realidad: En Puerto Aysén dan el vamos a la reducción de la jornada laboral

El hito fue realizado en Tiendas Javbian, quienes trabajan 39 horas, participando también Emporcha, quien ya tienen implementada la totalidad de la ley, trabajando 40 horas. Menor ausentismo, menos licencias médicas, mejor clima laboral e igual productividad es lo que reportaron ambas empresas.

Puerto Aysén.- Autoridades de Gobierno se desplegaron por todo el país para el vamos a la entrada en vigencia de la Ley de 40 Horas este viernes 26 de abril.

Mientras en Santiago, la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara; la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, y el titular de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, participaron en una actividad de pausa saludable, en la región de Aysén, se realizó un hito en Multitiendas Javbian, histórica empresa del comercio de Puerto Aysén, junto al Delegado Presidencial Regional, Rodrigo Araya; Seremi de Trabajo y Previsión Social, Rodrigo Díaz; director regional(s) del Trabajo (DT), Christian Aros; Inspector Jefe de la I. Provincial de Aysén, Luis Godoy y representantes del CFT Estatal Aysén y de Emporcha.

El delegado Rodrigo Araya mencionó, “Para nuestro Presidente Gabriel Boric, éste es un día muy especial, porque entra en vigencia la ley de 40 horas. Es un hito histórico, que tiene que ver con un acuerdo tripartito entre empleadores, Gobierno y los trabajadores, que se pusieron de acuerdo y que fue respaldado con una amplia aceptación en el Congreso Nacional, por lo tanto, es una política de Estado que nos ha correspondido como Gobierno llevar a cabo”, manifestó el delegado presidencial regional.

En este contexto, la ministra Jeannette Jara señaló en la capital que la Ley de 40 Horas es “un logro importante para nuestro país, un logro para Chile, un logro, además, que inicia un camino a una reivindicación histórica por la cual muchos trabajadores, en los inicios del sindicalismo, incluso dieron su vida, que es tener una jornada laboral”.

Por su parte, el seremi del Trabajo y Previsión Social, Rodrigo Díaz Cordaro, sostuvo que “Como Gobierno del Presidente Boric y Ministerio del Trabajo siempre procuramos resguardar el empleo y no afectar la productividad. Hoy vemos con este ejemplo de Javbian, empresa regional que efectivamente se puede. Ellos tienen 39 horas y ¿qué no dicen? menos licencias médicas, menos ausentismo, mejor clima laboral y productividad, esas son buenas noticias. Esta es una muy buena noticia para los trabajadores, pero también para los empleadores y para las empresas”, afirmó.

En esta misma línea, Bernardo Quintana, dueño de Javbian, multitienda emblemática con más de 50 años de existencia, contó su experiencia, “En el tiempo de la pandemia, cuando autorizaron al comercio a abrir, nosotros abrimos el segundo nivel solamente, la ropa no se vendió. Ahí decidimos bajar el horario a 39 horas, cerrando más temprano. Pasó el tiempo, terminó la pandemia y vimos que la productividad era exactamente igual, tanto trabajar las 45 horas como las 39 horas. Mantuvimos las 39 horas para todo el personal, quienes obviamente están contentos por ello. Nosotros no notamos ninguna diferencia en cuanto a la productividad de nuestra tienda. Prácticamente nosotros no tenemos ausentismo y es probable que sea por ello”, puntualizó, lo cual fue confirmado por una de sus trabajadoras, Pía Valdés.

En la instancia, a empresa que administra el puerto de Chacabuco, Emporcha, también relató su buena experiencia, al implementar las 40 horas desde el 1 de marzo para sus 42 trabajadores.

El proyecto original de la Ley de 40 Horas fue presentado en 2017 por la entonces diputada y hoy ministra de Segegob, Camila Vallejo, y la diputada Karol Cariola. En 2022 el gobierno del Presidente Gabriel Boric ingresó indicaciones a dicha propuesta, las que surgieron de un trabajo tripartito entre trabajadores, empleadores y Ejecutivo. El proyecto fue despachado a ley por el Congreso, con apoyo transversal, en abril del año pasado y promulgada el mismo mes.

Principales alcances de la Ley 40 Horas y Rol de la DT

El seremi Díaz Cordaro, recordó algunas medidas que contempla la ley, “Ahora vamos a reducir una hora la jornada laboral, así que esperamos que todos los empleadores se informen y lo hagan. Si trabajan de lunes a viernes, deben reducir 1 hora y si trabajan de lunes a sábado, un día 50 minutos y otro día, 10 minutos de la misma semana. En la región de Aysén estamos muy contentos porque vemos que el espíritu es cumplir con la norma, de la ley de 40 Horas. Las bandas horarias también entran en vigencia hoy, el trabajador, la trabajadora o adultos responsables de una niña o niño menor de 12 años, van a poder adelantar o retrasar su jornada en esta banda horaria. Por lo tanto, es otro beneficio que está a disposición del trabajador. Hoy día también los trabajadores artículo 22, inciso segundo se terminan, solamente será para la alta gerencia”, afirmó.

Como mencionó el seremi del Trabajo y Previsión Social, dada la gradualidad contemplada en la Ley de 40 Horas, este año la jornada laboral se reduce de 45 a 44 horas de forma obligatoria. A esto se suma, en abril de 2026, una disminución a 42 horas y, luego, en 2028, que será cuando la ley entre completamente en régimen, a 40 horas.

Sin perjuicio de lo anterior, las empresas pueden implementar las 40 horas voluntariamente desde ya y sin esperar la gradualidad.

Con todo, respecto a la forma en que debe implementarse la reducción obligatoria, esta se puede acordar entre los empleadores y los sindicatos. De no haber sindicato, el acuerdo puede ser directamente entre los empleadores y los trabajadores.

Entre otros aspectos que incorpora la nueva ley, destaca que las empresas que apliquen las 40 horas desde ya pueden acceder a otras regulaciones. Por ejemplo, acordar distribuir con los trabajadores que la jornada se distribuya en cuatro días de trabajo por tres de descanso, conocida como 4×3, lo que es una innovación adoptada también en otros países.

Cabe destacar que la Dirección del Trabajo tendrá un rol preponderante en la implementación de la ley, tanto en la fiscalización como en la orientación a los pequeños empleadores/as y trabajadores/as.

Para mayor información, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, tiene el sitio web www.mintrab.gob.cl/40horas.