Con énfasis en las personas Alcalde de Aysén Julio Uribe rindió Cuenta Pública 2023

La autoridad comunal relevó también el trabajo permanente con el Gobierno Regional, la Gobernadora Andrea Macías y todo su Consejo, el MINVU, Servicio de Salud, Fuerzas Armadas, cada una de las Seremias, Direcciones de Servicios y todo el equipo de la Municipalidad de Aysén

Puerto Aysén.- En la cancha principal del Polideportivo “21 de abril”, se realizó la sesión solemne del Concejo Municipal, instancia que tiene como fin, dar a conocer en detalle la gestión, proyectos, acciones e iniciativas impulsadas por el Municipio de Aysén, bajo la administración del Alcalde Julio Uribe, quien lidera un equipo de trabajo que a diario entrega lo mejor de sí para que la comuna siga avanzando.

La Cuenta Pública 2023, contó con la presencia de autoridades regionales, entre ellas, la Gobernadora Andrea Macías, el Delegado Presidencial Regional Rodrigo Araya, Seremis, Directores de Servicio, el Concejo Municipal en pleno, representantes de las Fuerzas Armadas y de Orden, dirigentes sociales, vecinales, juveniles y de adultos mayores. Destacar, además, la especial interpretación del himno nacional, gracias al Coro de la Iglesia Metodista Pentecostal de Puerto Aysén.

Al concluir, el Alcalde Julio Uribe, agradeció a todos y todas quienes llegaron a esta jornada informativa, señalando que esta fue una instancia participativa, donde fueron las personas, los trabajadores, las autoridades que colaborar y apoyan las iniciativas de la Municipalidad, quienes dieron cuenta de los avances logrados en el 2023.

“Ha sido una cuenta más bien participativa, tuvimos varios testimonios de vecinos, de trabajadores, eso hace que nosotros estemos demostrando con hechos este tremendo trabajo que hace el Municipio, con nuestros funcionarios, con nuestras alianzas en el MINVU, con el Gobierno Regional, con la Subdere. Decir también que, la cantidad de recursos que hemos traído a la comuna, son tremendamente grandes y por supuesto relevar el trabajo que hemos hecho con el Servicio de Salud, con el hospital, con el Cecosf, con el Cesfam”.

El Alcalde Uribe, remarcó el énfasis que ha tenido esta gestión municipal centrado en las personas como lo jóvenes, los adultos mayores. “Un trabajo con los adultos mayores, con los jóvenes, la preocupación y los hechos hacia la salud mental de nuestros jóvenes, como nosotros estamos trabajando para ello, con estos tremendos resultados en materia de vivienda con nuestra Seremi del ramo, la cantidad de casas entregadas, la cantidad de proyectos que están en ejecución, igual nos llenan de orgullo”.

La oficina del campesino ha sido creada bajo la presente administración municipal, algo que, en plena cuenta pública destacaron agricultores de distintos puntos de la comuna. Así se desprende de las palabras de Erica González, presidenta del comité “las confluencias” de Villa Mañihuales.

“La oficina del campesino, es una iniciativa que ha tenido la Municipalidad al crear este ente que, con nosotros ha trabajado de manera conjunta, siempre preocupados de nosotros, entregándonos capacitaciones referentes a lo que nosotros necesitamos y que les hemos señalado a las encargadas de la oficina del campesino. Fue sin duda, una buena iniciativa de este alcalde, que él creó esta oficina a raíz de las inquietudes que escuchó de nosotros los campesinos”.

Otro de los importantes aciertos de la Municipalidad de Aysén ha sido poner en marcha la iniciativa “Expreso Conecta Mayor”, que permite a los adultos mayores poder realizar trámites, hacer compras, ir a la farmacia, al hospital, en un medio de transporte con total gratuidad para ellos y que es administrado por la oficina municipal del adulto mayor, a cargo de Mirna Turra. La usuaria de este beneficio, María Elizabeth Silva, evaluó este apoyo, señalando. “Se nota la preocupación por el adulto mayor, en mi caso, me ha sido útil, porque me van a buscar y a dejar a la casa, he ido a Coyhaique también a médico. Así es que, lo encuentro que es súper útil y ojalá que continúe, porque es una buena opción para nosotros los adultos mayores”.

En la actividad hubo reconocimiento para las organizaciones y entidades que trabajan a diario con el Municipio, entre ellas, a la Gobernadora Andrea Macías, los integrantes de la mesa de seguridad pública, el Cosoc, funcionarios y funcionarias de Carabineros y un momento especial fue la despedida de la ahora, ex jefe de Secplan, Rocío Borquez, quien enfrentará un nuevo desafío laboral.

Por último, el Alcalde Julio Uribe, no pudo dejar de mencionar el enorme trabajo del equipo de DAOMA, de áreas verdes y todos los trabajadores y trabajadoras que se preocupan a diario de mantener el aseo y ornato de la comuna.