Red Asistencial de Aysén cuenta por primera vez con cardiólogo infantil permanente

Desde el 02 de mayo el Hospital Regional Coyhaique cuenta con un cardiólogo infantil de forma permanente. Se trata del Dr. Ricardo Espinoza Ortiz, quien se suma a la dotación de profesionales del principal establecimiento de salud de la región.

Coyhaique.- “El Dr. Ricardo Espinoza es un pediatra que además tiene la certificación como cardiólogo infantil y especialista en broncopulmonar, enfermedades respiratorias infantiles y tras varias conversaciones él se integra formalmente desde esta fecha a trabajar en el Hospital Regional de Coyhaique, desarrollando en él ambas especialidades. Es la primera vez que contamos en la región con un especialista cardiólogo infantil que no solo trabaja en el hospital con nosotros, sino que además va a vivir en la región permanentemente”, enfatizó el Dr. Rodrigo Verdugo, sub director de gestión asistencial.

La incorporación de Espinoza Ortiz permitirá ampliar la cartera de prestaciones en el Hospital Coyhaique y desarrollar la sub especialidad médica en el principal recinto hospitalario de Aysén. “Es un hito importante para cumplir con el deseo y anhelo que tenía la región de tener una UCI pediátrica y estamos avanzando en eso. Va a estar la posibilidad de reconvertir camas durante el periodo de campaña de invierno para tener y dar las atenciones necesarias para nuestros niños dentro de la región y lo que va a estar listo a fin de año es la infraestructura para tener la UCI pediátrica formalmente”, señaló Juan Pablo Bravo, director del Servicio de Salud Aysén.

El nuevo cardiólogo agradeció la posibilidad de poder desplegar su trabajo en la región. “Estoy viendo recién todos los equipos y si pido algo las puertas están abiertas y esto es resultado de todo el equipo del Servicio y del Hospital, porque ellos me incentivaron”, manifestó.

Entretanto el Dr. Daniel Aravena, director (S) del Hospital Coyhaique, agregó que “para nosotros es un tremendo hito contar con la especialidad de manera definitiva, permanente en la región y esto nos va a permitir desarrollar la espacialidad, ampliar nuestra cartera de prestaciones, configurar una unidad con equipamiento, con el personal que se requiere para poder dar cobertura en el área de la cardiología infantil”.

Cabe mencionar que la subespecialidad de cardiología es la encargada de cuidar la salud del corazón y el sistema circulatorio de niños y adolescentes. “Tiene una formación muy sólida en cada una de las sub especialidades que maneja y hemos tenido contacto y conversado una serie de temas y precisar lo que le parece necesario para poder avanzar en esta sub especialidad”, mencionó Pedro Pablo Pinto, sub director médico del Hospital Regional.

Con este profesional se podrán realizar en la región atenciones y tratamientos de enfermedades del corazón, de carácter congénitas o adquiridas y los diagnósticos correspondientes.

La Dra. Camila Lambert, Jefa Unidad de Tratamientos Intermedios Pediátricos, añadió que “su calidad profesional y humana es indiscutible, así que agradezco tanto al servicio como al hospital todas las gestiones y es fundamental para sacar adelante la UPC (Unidad de Paciente Crítico) pediátrica y que si todo sale bien esperamos contar con una UPC pediátrica transitoria a fines de este año o principios del otro y así evitar la mayoría de traslados extrarregionales de nuestros niños”, finalizó.