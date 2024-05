Carabineros de la SIAT insta a conductores a extremar precaución en desplazamientos por hielo en las vías

Dada las bajas temperaturas y la acumulación de hielo o escarcha en las vías, Carabineros de la Sección de Investigación de Accidentes del Tránsito (SIAT) reiteró el llamado a los conductores a extremar las medidas de precaución en los desplazamientos y prevenir la siniestralidad vial.

Coyhaique.- Durante las últimas horas, tres accidentes registrados tanto en la ruta CH-240 como en la Ruta 7 sur motivó el traslado de los equipos de emergencia, con la finalidad de atender hechos que derivaron en volcamientos y daños -en primera instancia- asociados a esta condición climática.

Frente a lo anterior el Jefe de la SIAT Aysén, Capitán Claudio Vera Andrade instó a los conductores a transitar a una velocidad razonable y prudente, dado que lo resbaladizo de la calzada sumado a una velocidad más allá de lo prudente, puede derivar en la pérdida de control del vehículo con riesgo de accidente más aún si no se cuenta con los neumáticos apropiados para esta época del año.

Esta capa de hielo reduce la capacidad de adherencia o de tracción entre el neumático y la calzada, poniendo en riesgo la propia integridad como la de otros usuarios de las vías.

“Debemos conducir a velocidades más bajas teniendo presente esta condición, adoptando también mayores medidas de seguridad como el uso de neumáticos con clavos, laminillas o cadenas líquidas para reducir los deslizamientos ante una pérdida de control por parte del conductor”, indicó el Capitán Vera.

Asimismo, el Oficial recalcó que frenar de manera brusca en este tipo de condiciones implica un elevado riesgo, toda vez que reduce la capacidad de poder controlar el vehículo.

“El llamado es a la precaución a tener en claro que esta es una condición que se genera en esta región y que puede implicar el resultado de accidentes de gravedad si es que no se toman las precauciones del caso y no se considera esta condición de riesgo que se suscita en diferentes rutas de nuestra región debido a las bajas temperaturas”, precisó el Oficial.