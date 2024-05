Estudiantes del Liceo Politécnico A-1 de Aysén obtienen el 2° Lugar internacional en el Mars Innovation Challenge

Desde puerto Aysén al mundo, equipo representante del Liceo Politécnico A-1 de Puerto Aysén obtiene el 2° lugar en su respectiva categoría en el concurso internacional “Mars Innovation Challenge” organizado por Explore Mars INC en asociación con THRIVE in MARS y Janet’s Planet, los que dentro del certamen busca la creación de soluciones tecnológicas y científicas para la futura colonización del planeta Marte.

Aysén.- En dicha convocatoria, el Liceo Politécnico A-1 de Puerto Aysén, fue el único establecimiento de Chile entre los ganadores, compartiendo podio con Rumania y Estados Unidos. Destacando que este liceo es de carácter público y con amplia trayectoria en nuestra región.

Este equipo, conformado por las estudiantes Jessica Víctor, Emily Jerez, Anahís Ravena y Yirlen Vásquez junto con el profesor Marcel Barrientos participaron con su Proyecto “Sistema de aceleración de crecimiento de plantas mediante estimulación magnética y lumínica artificial” el cual seguirá en desarrollo y mejorará durante el año.

Gracias a este reconocimiento Explore Mars INC premiará con una videoconferencia con expertos internacionales en materia de exploración espacial y específicamente sobre las futuras misiones de colonización en Marte. Junto con esto su proyecto será presentado en el Summit #HumansToMars que se realizara este martes 07 y miércoles 08 de mayo en Washington DC. Evento que congrega grandes exponentes a nivel mundial en materia de exploración aeroespacial, siendo parte fundamental de dicho summit la participacion de administradores del Proyecto Artemis y la tan renombrada NASA.

Es importante destacar que esta permitirá al Equipo TP1 continuar con la exploración y desarrollo de sus ideas, cooperando con otras comunidades escolares que buscan solventar problemáticas en nuestro planeta como fuera de ellos. Este particular logro servirá para visibilizar que, con perseverancia, se pueden alcanzar grandes metas.

Para mayor información sobre el SUMMIT puede acceder a https://www.exploremars.org/summit/