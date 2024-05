Termina construcción de Colectores de aguas lluvias y 2° etapa de defensas fluviales en Puerto Aysén

Obras conjuntamente suman $889 millones de inversión de la Dirección Regional de Obras Hidráulicas del MOP, entregaron empleo este año de reactivación económica y mejoran la calidad de vida de 9 mil personas.

El Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas, Patricio Sanhueza Ulloa junto al Director Regional de Obras Hidráulicas (DOH) del MOP Francisco Real Bahamonde y el Delegado Presidencial de la Provincia de Aysén Jorge Díaz Guzmán realizaron una visita inspectiva para constatar el término de la construcción de la segunda etapa de defensas fluviales con enrocado ubicadas en la ribera sur de la ciudad de Puerto Aysén, sector polideportivo y el funcionamiento del nuevo canal colector de aguas lluvias Sargento Aldea Sur ubicados entre el aeródromo y la calle Quitralco, los que a la fecha se encuentran finalizados.

Consultado al respecto, Patricio Sanhueza destacó: “Estamos haciendo visitas inspectivas para constatar el buen término de la ejecución de obras que el gobierno del presidente Gabriel Boric a través de la Dirección Regional de Obras Hidráulicas del MOP efectuó en la ciudad de Aysén, específicamente hoy día vimos la segunda etapa de la construcción de las defensas fluviales con enrocado ubicadas en la ribera del río Aysén a la altura del sector polideportivo, ya concluida y que consideró una inversión de $478 millones. Estas obras disminuyen los riesgos frente a eventuales emergencias producto de crecidas del río Aysén, protege a las personas que viven en sectores aledaños al río, resguardándolos de la erosión propia de la ribera del río y protege la infraestructura pública y privada. También, en esta misma línea de acción, el Seremi del MOP anunció “ya finalizamos las defensas fluviales en el Río Pascua en Puyuhuapi que es un enrocado que busca evitar que el desprendimiento de tierra llegue hasta la planta de tratamiento por lo tanto, estamos beneficiando a toda la localidad que requiere ese servicio, y hemos comenzado los trabajos de enrocado en el río Jeinimeni, en el río Avilés en Fachinal, y en el río Chirifo todos en la comuna de Chile Chico”.

En la oportunidad, el Seremi de OOPP también detalló algunos alcances de los trabajos realizados en materia de colectores de aguas lluvias, indicando que “constatamos el buen término de la construcción de los colectores de aguas lluvias que forman parte de una intervención mayor, que es el Plan de Evacuación de Aguas Lluvias y Drenaje en la ciudad de Puerto Aysén. Estamos viendo una obra terminada, de un alto estándar de calidad por lo tanto, felicitamos a los equipos y a la empresa constructora que la ha desarrollado con la inspección fiscal del personal de la DOH. Hemos concurrido con una inversión del orden de los 411 millones de pesos, y lo más importante para nosotros junto con resolver la situación de anegamiento que vivía el sector -que era una situación histórica- es que hoy día está subsanada. Además, con una obra que conversa muy bien con el tránsito peatonal de las personas, con el paisajismo, con la jardinería que también tienen los vecinos y vecinas que habitan el sector. Así que estamos muy contentos porque a todo lo anterior, se suma que hemos llegado a una ocupación de mano de obra de 15 personas lo que tiene mucho que ver con lo que nos ha pedido el presidente Gabriel Boric de llegar con la inversión pública a las localidades, y con avanzar en la reactivación económica, así que estamos muy satisfechos con este trabajo de gran calidad que se ha ejecutado”.

En Puerto Aysén se reforzaron los colectores de Avenida Caupolicán, colector Luis Alfredo Bustos, colector Dren Ruta X-240 (Aysén-Chacabuco), el colector Humberto García, el colector Benigno Díaz, colector lateral Manuel Rodríguez y el recambio de sumideros de mayor capacidad hidráulica a la existente en varios sectores de la ciudad de Puerto Aysén, para que en épocas de mayor precipitación no se colapsen estos sistemas y puedan provocar eventuales interrupciones en las funciones de captación y evacuación de las aguas lluvias. Adicionalmente, también se están desarrollando en la ciudad de Coyhaique obras de este tipo como el colector Hospital, colector Ciriano Álvarez, colector Alfonso Serrano, colector Los Coigües, colector Bilbao y el colector lateral Manuel Rodríguez.

En la capital de la comuna de Aysén, la vecina del sector Carmen Coñuecar Coñuecar comentó la situación del sector antes de que la Dirección Regional de Obras Hidráulicas interviniera con obras para conducir las aguas y mantener las calles operativas, indicando que aunque ella nunca fue perjudicada por las aguas, sus vecinos sí. “Ellos tenían que hacer puentes para entrar a sus casas, el agua un poco más y les entraba adentro de la casa y colocaban unas cajas de plástico para poder entrar a la casa, pero el agua estaba ahí, al nivel de la casa”. Así también lo refrendó otra vecina del lugar, Juana Soto Belmar, quien además agregó “Estamos contentos porque ahora ya no ponemos tablones para poder salir; aparte de que mi esposo está complicado de salud y ese era el problema de nosotros, todo se inundaba. Ya vimos que ya estamos bien, porque no tenemos por qué poner nada, estamos contentos por eso”, mismas circunstancias reportó Carmen Coñuecar destacando que “ahora estoy contenta porque lo dejaron bonito, hermoso, hermoso”.

Luego de efectuar un recorrido por las obras, el Delegado Presidencial de la Provincia de Aysén, Jorge Díaz Guzmán hizo un balance del trabajo en terreno y con la comunidad realizado en ambos sectores, señalando que “como gobierno en la provincia estamos muy conformes con el trabajo que hemos ido desarrollando con la Dirección Regional de Obras Hidráulicas (DOH) del Ministerio de Obras Públicas en este proyecto de Plan Maestro de Aguas Lluvias que está culminando, pero también hicimos otra visita inspectiva a la ribera del río porque ahí estamos viendo cómo los trabajos de resguardo de la ribera del río con enrocado nos va a permitir además, tener una plataforma de ingreso para las embarcaciones de rescate y de recreación que tiene el sector, por lo tanto estamos haciendo una intervención que tiene doble propósito para nuestra comunidad, así que estamos muy contentos del trabajo que está haciendo el Ministerio de Obras Públicas y este sector ha quedado fantástico, perfecto; hemos conversado con los vecinos y están muy satisfechos y creemos que es un gran adelanto para la ciudad de Aysén; muy contento. Muchas gracias”.