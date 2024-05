Con gran asistencia de la comunidad se realizó “Expo Día de la Madre”

Hubo artesanías y gran variedad de productos hechos por las manos de nuestras emprendedoras y emprendedores, con una grata presentación de la escuela de baile “Star Dance”. La jornada finalizó con un bingo y música en vivo a cargo de los grupos regionales y nacionales “Los Incognitos del Sabor” y “Los Talismanes del Ritmo y del Amor”.

Puerto Aysén.- El fin de semana estuvo dedicado a las reinas del hogar en la comuna de Aysén, donde se llevó a cabo la “Expo Día de la Madre”, una actividad que nace a través del Programa de Desarrollo Local de la Municipalidad y que se pudo ejecutar gracias a los recursos entregados por el Gobierno Regional de Aysén. Tal como lo destacó el Alcalde, Julio Uribe.

“Por lo tanto, vivimos una fiesta en el día de la Madre y eso nos llena de orgullo, porque estas actividades son planificadas, tienen un gran desarrollo y además fueron financiadas por el Gobierno Regional de Aysén, agradecer a nuestra Gobernadora Andrea Macías Palma, por habernos financiado este proyecto de Desarrollo Productivo, que nos va a permitir mes a mes ir desarrollando ferias. Agradecer al tremendo equipo que tenemos y que permite llevar adelante estas ferias”.

Para la Gobernadora Regional, Andrea Macías, es importante el trabajo que se realiza junto a la Municipalidad de Aysén, “y esta es una instancia tremendamente relevante y lo digo no solo como la primera autoridad de esta región, sino que, también lo digo desde la maternidad. Siempre se celebra el día de la Madre, pero igual es bueno dejar de romantizar la maternidad y reconocer lo difícil que muchas veces nos resultan las crianzas, lo desafiante que es ser madre en los tiempos que vivimos, porque muchas veces, no contamos con todos los medios necesarias para poder ofrecer a nuestros niños, niñas y adolescentes, mayores y mejores ofertas que faciliten nuestros procesos de cuidado”.

Tanto en la feria como en el bingo en el Día de la Madre, participaron muchas vecinas de la comunidad, entre ellas, Martina, quien puedo rescatar el interés de la comunidad en sus productos y la importancia de que el Municipio les entregue espacios a los productores locales.

“Muy divertido, entretenido para todas las madres y las familias que pueden compartir. Ha venido harta gente, nos ha ido bastante bien, la gente se sorprende por cómo está hecha la artesanía, porque les decimos que está hecha a crochet y porque esto no se ve muy seguido. Así es que, también encuentro que esta fue una instancia muy buena para que la gente compartiera con su familia”.

Victoria, es otra emprendedora que puso en valor la instancia propiciada por el Municipio de Aysén y el Gobierno Regional, ya que, les permite compartir experiencias con sus pares y con la comunidad. “Ha estado buena, muy bonita la feria, me gustó harto, para conocernos más entre emprendedores que no siempre estamos en todas las ferias, es bonito que nos den la oportunidad como mamá y como emprendedora, para poder mostrarnos”.

