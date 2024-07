Capacitan a mujeres de Chile Chico con taller denominado “Juntas Crecemos”

Ingrid Beltrand Faúndez, llegó hace pocos meses a vivir a la ciudad de Chile Chico. Oriunda de Santiago y en busca de nuevas oportunidades, decidió acercarse a Fundación Prodemu, que la acoge y la invita a participar en el taller “Juntas Crecemos”; programa formativo enfocado a emprendedoras con o sin idea de negocio, cuyo objetivo es fortalecer la autonomía económica y el desarrollo personal, a través de diversas herramientas.

Chile Chico.- Desde ese entonces y habiendo incorporado nuevos conocimientos, Ingrid, ha logrado dar un impulso a su emprendimiento, el cual consiste en la venta de artículos del hogar a habitantes de la comuna, llegando incluso a establecerse en un Minimarket, experiencia que sumada a los nuevos conocimientos de este taller, le han permitido vislumbrar nuevos horizontes y desafíos para su emprendimiento.

Al igual que Ingrid, otras 20 mujeres emprendedoras participantes de este taller realizado en la comuna de Chile Chico, han logrado mediante este curso impulsado por Fundación Prodemu, adquirir y desarrollar habilidades personales y colectivas, en el área del emprendimiento, la comercialización y el desarrollo personal.

“Me he sentido muy bien en todo este proceso, no solo yo, sino todas las mujeres que hemos participado. Se hizo un grupo muy hermoso, aprendimos todas juntas y me alegra que se haya dado una experiencia tan potente. Personalmente, para mi Prodemu ha sido muy importante, es una entidad fantástica porque ayuda a las mujeres a salir de la pobreza, además nos han ayudado con nuestras ideas de negocio, lo que nos permite seguir y pensar en el futuro”, indicó Ingrid Beltrand.

Una instancia formativa que contempló 10 sesiones presenciales durante el mes de mayo y otras impartidas mediante el formato virtual durante los meses de junio y julio, proceso que también incorporó la entrega de materiales e inversiones, y la respectiva certificación.

Ingrid Santana Osorio, directora regional de Prodemu, sostuvo: “Como equipo Prodemu Provincia General Carrera, en este caso específicamente en Chile-Chico, cada año buscamos instalar oferta institucional de interés para las mujeres que habitan los diversos territorios de la región de Aysén. En esta ocasión, la certificación del Taller “Juntas Crecemos” busca apoyar a las mujeres emprendedoras. De esta manera, agradecemos la convocatoria y la asistencia por parte de las mujeres que se inscribieron, esperando que esta instancia sirva para desarrollar cada una de sus iniciativas”, enfatizó.

Así también, la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género (S) Lenka Gatica Sandoval, señaló:

“Uno de los objetivos estratégicos de nuestro Ministerio es promover la igualdad, en este contexto uno de los principales desafíos del gobierno de nuestro presidente Gabriel Boric Font, ha sido incentivar la autonomía económica de las mujeres, por lo que esta iniciativa que emana del trabajo intersectorial que desarrollamos como Ministerio junto a Prodemu, se erige como una acción concreta y real que permite aportar en la disminución de las brechas económicas de las diversas mujeres que habitan nuestro territorio, generar nuevas oportunidades laborales, lo que incide directamente en sus ingresos”, sostuvo.

Finalmente, cabe destacar que el taller “Juntas Crecemos”, busca ser un impulso para mujeres mayores de 18 años, con o sin idea de negocio, interesadas en desarrollarse personal, familiar y socialmente, apropiando contenidos, a través de metodologías que permitieron fortalecer sus habilidades socio laborales, el autoconocimiento y, desde la perspectiva de género, empoderar sus conocimientos y experiencias.