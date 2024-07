Carro para combate de incendios forestales destinado a Cochrane ya está en Chile

Una de las zonas de la región que, por sus características y emergencias ocurridas en el tiempo, necesitaba con urgencia un carro bomba con características especiales era la comuna de Cochrane, es por ello que, gracias a los recursos otorgados por el Gobierno Regional de Aysén a los Bomberos de todo el territorio, el Cuerpo de Bomberos de Cochrane tendrá su nuevo material mayor.

Cochrane.- Es más, debido a las características requeridas, a la necesidad de los voluntarios para enfrentar emergencias forestales es que, se construyó y equipó una máquina marca Mercedes Benz, tipo Unimog, que ya se encuentra lista y ha llegado al país. En los próximos meses, tras los tramites que se deben efectuar, se espera su llegada a la zona norte de nuestra región.

Para el Cuerpo de Bomberos de Cochrane, son tres carros con similares características, tal como lo informó el Superintendente, Marcel Camus.

“Los carros ya llegaron a Chile, los carros forestales los tres pertenecientes al Cuerpo de Bomberos de Cochrane más el de nuestros hermanos de Coyhaique. Por ahora, estas máquinas están en el proceso de inscripción, esto va a demorar no más de dos meses, creo yo, puede que este antes, va a depender cuanto demore el proceso. Pero lo importante es que ya está acá en Chile y felices como Cuerpo de Bomberos, es un anhelo que siempre habíamos estado esperando”.

Sin dejar de valorar la maquinaria con la que actualmente cuentan, el Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Cochrane, resaltó que los nuevos carros son año 2024 y vendrán a contribuir en el trabajo que desarrollan ante las emergencias.

“La capacidad es similar, obviamente tiene mejores prestancias, tiene mejor capacidad en cuanto al combate de incendios forestales, no estoy diciendo con esto que, lo que tenemos actualmente no lo sea, sí, pero lo que nos va a llegar es un vehículo año 2024, entonces, podemos brindar un mejor servicio a la comunidad. Yo siempre digo, ojalá nunca se utilice, pero el día de mañana hay que estar preparado para, pero el carro en si esta cien por ciento para trabajo forestal”.

Es importante enfatizar que, tanto los carros que llegan al Cuerpo de Bomberos de Cochrane, como a los otros cuerpos del territorio, fueron gracias a la aprobación de recursos del pleno de Consejo Regional de Aysén.