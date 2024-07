Avanzan instalaciones del programa de recambio de calefactores y anuncian nuevos llamados

Acompañando a las familias que recibieron las primeras instalaciones del programa de recambio de calefactores en las ciudades de Coyhaique y Puerto Aysén, las autoridades regionales verificaron en terreno los avances del beneficio ambiental y desde el centro de acopio para chatarrización de estufas a leña, compartieron con la comunidad la proyección y desafíos de la iniciativa para el año 2024.

Aysén.- “Estamos ya en un nuevo impulso a este programa que tiene un tremendo objetivo que es apoyar la descontaminación de nuestra ciudad. Sabemos que hoy día las condiciones climáticas cada vez hacen que el uso de la leña, lamentablemente vaya también en aumento y eso nos desafía como Estado a que las políticas públicas puedan ejecutarse en tiempo, en forma y que permitan llegar a los beneficiarios finales, que es la comunidad” recalcó la Gobernadora Regional Andrea Macías Palma, invitando además a la comunidad a confiar en la política pública ejecutada por la SEREMI del Medio Ambiente y financiada en conjunto con el Gobierno Regional y su Consejo, recordando a la ciudadanía que hoy la región cuenta con una empresa de producción pellet a nivel local para abastecer el stock requerido.

Las visitas comenzaron en la ciudad de Puerto Aysén, donde la beneficiaria Delfina Andrade abrió sus puertas a las autoridades para compartir su experiencia al recibir su nuevo calefactor a pellet “Sí, se me va a cambiar la vida porque tengo algo que no me va a contaminar, no me va a afectar tanto con la enfermedad del asma que lo más grave que tengo”, declaró mientras el equipo instalador realizaba las pruebas finales y capacitación a su hijo Gerardo, quien comentó, “mi mamá tiene 85 años, problemas de movilidad, ya tiene enfermedades como el asma, entonces todo esto de cambiar la calefacción es un cambio radical para la forma de vida de ella. Lo que está haciendo el Estado de Chile en ayudar a personas de que no tienen los recursos para adquirir una estufa a pellet es de una relevancia muy grande para mi vieja, así que yo eternamente agradecido”.

Así también el Delegado Presidencial Provincial de Aysén, Jorge Díaz Guzmán destacó “primero decir que estamos muy contentos porque la señora Delfina tiene su equipo ya instalado y para nosotros eso es fundamental, las personas (…) estamos muy contentos porque esta política pública está cumpliendo su objetivo, que es entregar mejor calidad de vida a nuestras familias, aportar a disminuir la contaminación y la alianza de todos los sectores públicos hacen posible que también ella haya tenido, por ejemplo, el mejoramiento térmico que le permite hacer más eficiente este equipo de calefacción”.

Inician Instalaciones en Coyhaique

En la capital regional la beneficiaria, Elsa Unión Sangüeza, también optó por el programa de recambio reemplazando la leña por pellet, “por salud, una cosa muy importante para mí, porque soy asmática, todo me prohibieron los médicos y estoy feliz, no puedo estar más contenta y agradecida de todos los que trabajaron en esto”, agradeció.

La primera instalación de aire acondicionado de la temporada la recibió el matrimonio de Elisa Hernández Oros y Carlos Cartó Pedreros, quienes eligieron la alternativa eléctrica en atención a la comodidad “uno tiene que proyectarse, ya que los años se van quedando en uno y estar lidiando con la leña con el saco de pellet, no”, explicó Carlos, mientras que Elisa destacó que el motivo principal en participar del programa de Estado es descontaminar la ciudad, e invitaron a vecinos y vecinas a sumarse “postulen a estos programas que son políticas de Estado que benefician a toda la comunidad y sobre todo a Coyhaique, que tenemos una muy mala fama con respecto a la contaminación”, complementó el Señor Cartó.

Programa reforzado y nuevos llamados

Ya suman 9.134 los calefactores a leña retirados en la zona saturada de Coyhaique, y hoy en el centro de acopio se acumulan aquellos retirados ya desde la reactivación del programa, desde este punto el Delegado Presidencial Regional, Rodrigo Araya recordó a la comunidad el sentido ambiental de la medida “El Plan de Descontaminación Atmosférica tiene un componente que es fundamental y es eliminar fuentes de producción de contaminación, que en la ciudad de Coyhaique tiene que ver con la combustión de la leña, por lo tanto, nosotros vemos acá el producto principal del recambio que es eliminar artefactos a leña”, explicó recordando que si bien el programa tuvo una suspensión durante 2023 para las mejoras en el proceso, este año viene reforzado “por lo tanto, nosotros hacemos una invitación a toda la comunidad, a todas las personas que postulen”, recalcó el Delegado.

Del mismo modo, el Seremi del Medio Ambiente, Yoal Díaz, destacó que “el trabajo que hacemos en conjunto con el Gobierno Regional nos permite llegar a una cifra histórica, tenemos 2.200 recambios de calefactores a disposición de la ciudadanía y con ello queremos avanzar también en que la descontaminación sea un proceso que vaya acelerándose, porque necesitamos que esto se aborde con urgencia”, declaró, haciendo hincapié en el proceso de instalación en las distintas ciudades “ya tenemos instalaciones realizadas en Cochrane, instalaciones realizadas en Puerto Aysén, y en Coyhaique tanto de pellet como aire acondicionado, así que a quienes son beneficiarios, atentas y atentos porque vamos a estar contactándonos”.

La autoridad ambiental llamó a la ciudadanía a esperar el contacto de las empresas instaladoras que ya se encuentran agendando las cuadrillas para las instalaciones domiciliarias y así también anunció “dar la buena noticia que vamos a tener un nuevo llamado del programa de recambio Calefactores en Coyhaique”, para lo que invitó a las familias a mantenerse atentas a las redes sociales de la SEREMI del Medio Ambiente y la pagina calefactores.mma.gob.cl donde se publicarán los detalles del próximo llamado.