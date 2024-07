Sistema de Admisión Escolar (SAE): abierto el registro de apoderados para facilitar la postulación a colegios

La Seremi Isabel Garrido invitó a padres y apoderados a inscribirse anticipadamente y conocer el colegio de su interés

Aysén.- La postulación a establecimientos comenzará el viernes 2 de agosto y finaliza el viernes 30 de agosto, y esta no es por “orden de llegada”, por lo que se puede realizar en cualquiera de los días de ese período.

Este miércoles 24 de julio, a las 12:00 horas, comenzó el registro anticipado de apoderados en el Sistema de Admisión Escolar (SAE), la plataforma del Mineduc que permite a las familias escoger y matricularse en los establecimientos municipales, de Servicios Locales de Educación Pública, de administración delegada o particulares subvencionados que sean de su interés.

La postulación a establecimientos para el año escolar 2025 comenzará el viernes 2 de agosto, pero el registro anticipado permite a las familias familiarizarse con la plataforma, crear usuarios, recuperar contraseñas y revisar que los datos de su estudiante sean los correctos, y así facilitarles la postulación a los establecimientos.

También los apoderados pueden realizar los trámites que se requieran para hacer la postulación, como vincular a un niño o niña como su estudiante, en caso de que este no sea su hijo o hija, y obtener el Identificador Provisorio del Estudiante (IPE) y el Identificador Provisorio del Apoderado (IPA), en caso de que sean extranjeros. Igualmente, pueden solicitar cambios de género.

El registro se realiza en https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/, en el botón “Regístrate”. La postulación a establecimientos se realizará entre el viernes 2 y el viernes 30 de agosto, y esta no es por “orden de llegada”, por lo que el proceso se puede realizar en cualquiera de los días de ese período.

Conoce tu colegio

Con la idea de facilitar el proceso de postulación, cerca de 600 establecimientos han abierto sus puertas para que los apoderados los visiten presencialmente y puedan conocer sus proyectos educativos, ubicación, infraestructura, actividades extraprogramáticas y jornada escolar, entre otros datos.

El listado de colegios disponibles para visitas está en el sitio web del SAE, donde tienen publicada su dirección, inicio y término de las visitas, y pueden ser filtrados por región y comuna, y en su mayoría tiene plazo máximo de visita hasta este 1 de agosto. Para buscar el establecimiento que requieres conocer, se puede acceder al buscador en: https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/punto-apoyo-establecimientos.html

Junto con ello, las y los apoderados pueden revisar virtualmente la información de todos los establecimientos del SAE en la Vitrina (https://admision.mineduc.cl/vitrina-vue), donde pueden buscar los colegios por región y comuna, y saber los niveles que imparten, el tipo de jornada, las vacantes disponibles, si tiene Programa de Integración Escolar, y si tiene actividades extracurriculares, entre otros datos.

“El Sistema de Admisión Escolar funciona a través de un algoritmo que facilita que las familias puedan escoger los establecimientos de su preferencia, evitando discriminaciones y favoreciendo la igualdad de oportunidades. En ese sentido, recomendamos a las familias visitar -virtual o presencialmente- los establecimientos de su interés, para que conozcan sobre la infraestructura, tipo de jornada escolar, los proyectos educativos, reglamentos internos, indicadores de desempeño y otros elementos que les permitan escoger con toda la información disponible”.