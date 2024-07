Carabineros de Coyhaique detuvo a comerciante por contrabando de cigarrillos e incautó mercadería

Se trata de productos argentinos, que no cuentan con la autorización del Ministerio de Salud para ser comercializados en nuestro país.

Coyhaique.- Una fiscalización al comercio efectuada por Carabineros de Coyhaique culminó con la detención de un locatario por infracción de ordenanza aduanera, tras ser sorprendido comercializando tabaco de procedencia argentina, producto que no cuenta con la aprobación del Ministerio de Salud para ser comercializado en nuestro país.

“El local comercial contaba con su patente al día, sin embargo, ante la inspección ocular que desarrolla el personal, se logran percatar que había cigarrillos que no tenían el sello de nuestro país y que son de las marcas que no están autorizadas para ser comercializadas en Chile. Ante esta situación y luego que el propietario del local no pudo acreditar cómo obtuvo esos cigarrillos, se detuvo por el delito de contrabando, además de decomisar 40 empaques de cigarrillos”, expresó el Comisario de Coyhaique, Mayor Gerardo González López.

Dicha persona -quien no registra antecedentes previos- quedó en libertad y en espera de citación por parte de la Fiscalía, en tanto que las especies incautadas fueron remitidas a Aduanas.