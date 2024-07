Autoridades hacen un llamado a censarse en estos últimos días del Censo 2024

Las personas que aún no han sido censadas todavía tienen 5 días para responder el Censo en Línea, llamar al Fono Censo 1525 o acudir a los Puntos Censo.

Santiago.- En una actividad con vecinas y vecinos de Peñalolén, el ministro de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau; la alcaldesa de Peñalolén y presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, Carolina Leitao; y el director nacional del Instituto Nacional de Estadísticas, Ricardo Vicuña, hicieron un último llamado conjunto a quienes aún no se han censado, para que cumplan con este deber cívico en los últimos cinco días que quedan para el cierre del levantamiento de datos, que será el 31 de julio.

Las autoridades agradecieron el apoyo transversal al operativo de parte de la población, de los organismos del Estado y la sociedad civil, así como también de alcaldes y delegados presidenciales, además, señalaron que el Censo es de todas y todos, y por eso si aún quedan personas que no se han censado pueden hacerlo hasta el 31 de julio.

Recordaron que, durante esto últimos 5 días, quienes aún no han respondido el cuestionario censal tienen la posibilidad de hacerlo a través del Censo en Línea, obteniendo en forma directa su código de acceso en www.censo2024.cl, o bien, pueden llamar al Fono Censo 1525 o acudir a alguno de los Puntos Censo dispuestos en las comunas.

También las autoridades valoraron el compromiso mostrado por las y los censistas con la tarea censal. Fueron más de 25 mil censistas que recorrieron todo el territorio nacional realizando un importante esfuerzo para obtener la información que requiere el Censo, y que es clave para la toma de decisiones en el ámbito público y privado.